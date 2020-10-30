"Я спала с Градским!": Самбурская открыла Кудрявцевой "тайну" за 30 тысяч рублей

Звезда «Универа» Настасья Самбурская выманила у Леры Кудряцевой деньги в обмен на откровения в шоу «Секрет на миллион».

Актриса Настасья Самбурская вместе с Аленой Водонавой приняла участие в новом выпуске YouTube-шоу Comment Out, в котором звезды пишут глупые комментарии другим знаменитостям, либо звонят им с не менее абсурдными предложениями или просьбами. В случае отказа участники выполняют дурацкие, унизительные задания.

На съемки Алена Водонаева пожаловала в джинсах и водолазке, надетой на голое тело. Узнав, что ее соперница без белья, Самбурская поспешила избавиться от лифчика прямо в студии. Артистка отошла в сторонку и сняла его, оставшись, как и Водонаева, в водолазке на голое тело.

На протяжении выпуска Самбурская успела подмести волосами рассыпанный по полу поп-корн, простоять целый раунд в маске, сшитой из куриной шкурки, написать троим мужчинам с просьбой прислать ей фото своего полового органа и предложить свои интимные услуги в телеграм-канале «Рынок шкур».

Апофеозом «унижений» Настасьи стало задание позвонить Лере Кудрявцевой и попроситься к ней в программу «Секрет на миллион» (НТВ). Самбурская со смехом согласилась...

– Лера, привет! Это Настасья Самбурская, – вымолвила 33-летняя актриса. – У меня не очень скромная просьба. Я бы хотела попроситься гостем к тебе на «Секрет на миллион». Реально даже не из-за эфира, деньги пипец как нужны. Я 100% до конца дойду.

У меня мощные истории, – старалась заинтриговать Кудрявцеву Самбурская. – Как я с Градским полгода жила. Есть про то, как я на благотворительный аукцион выставила туфли, обоссанные котом… Давала себя трогать группе «Шао? Бао!» за деньги. Я на программе расскажу, зачем мне миллион нужен… кинь мне 30 тысяч на карту авансом.

Стоит отметить, что Кудрявцева в этом пранке показала себя с лучшей стороны. Сердобольная Лера, похоже, и правда поверила, что у Самбурской большие жизненные трудности. И не только пообещала ей организовать съемки в «Секрете на миллион», но и перевела Настасье 30 тысяч рублей на карту, удивив этим поступком как саму актрису, так и Алену Водонаеву вместе с ведущим шоу Владимиром Маркони.