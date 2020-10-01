"Показала своих девочек": Настасья Самбурская заворожила фанатов видом на грудь

Известная российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новое фото. На этом снимке артистка задумчиво стоит у окна, вглядываясь в происходящее внизу. «Доброе утро. Вид из окна потрясающий», — гласит подпись знаменитости под этой публикацией.

Впрочем, подавляющее большинство поклонников звезды ситкома «Универ» обратили внимание вовсе не на окно жилья, расположенного где-то за пределами 20-х или даже 30-х этажей зданий, а на образ, в котором на снимке предстала сама актриса. И надо сказать, совершенно не зря, ведь для этого снимка Самбурская облачилась в соблазнительный обтягивающий корсет, фактически показав фанатам свой роскошный бюст.

Завороженные таким зрелищем поклонники сразу же отметили, что на фоне самой артистки даже не заметили ни окно, ни вид за ним.

«На виде из окна сложно сконцентрироваться», «Вот это глаза», «Я окно даже не заметил», «Вряд ли вообще кто-то на окно смотрел», «Другой вид тоже ничего такой», «Наконец, показала своих девочек», «Кто-то вообще на окно смотрит?», «Просто космос», «Это уже не горячо, это кипяток», — пишут восторженные подписчики.