"Бездарность!": Милонов назвал Манижу "ударом по нашим союзникам во всей Европе"

Споры вокруг певицы, отправленной «Первым каналом» на «Евровидение», не стихают.

Песня Манижи Сангин «Русская женщина» – о нелегкой судьбе 30-летней бездетной женщины, которой стоит похудеть, выросшей без отца и не верящей в бога. А припев – о том, что в России живут одни безбожники, все кругом борются, но никто не молится.

Почему, расколов общество на два лагеря, номер Манижи получил такой скандальный резонанс, рассказал в интервью Sobesednik.ru член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы Виталий Милонов.

Виталий Милонов // Фото: Global Look Press

– Этот человек никоим образом не является представителем нашей страны. Ее тексты, песни, высказывания не поддерживает даже хоть какая-то часть населения России. Это просто издевательство какое-то! – возмущается Милонов. – Телекомпания, посылая подобного рода представительницу на конкурс, девальвирует его.

России нет смысла даже смотреть «Евровидение». Это будет крупнейший провал!

Телекомпания, которая решилась на такой риск – вопреки мнению большинства людей послать вот эту вот косноязычную бездарность, которая поет совершенно глупые либеральные тексты – рискует потерять средства. Потому что не будет ни просмотров, ни поддержки. Естественно, те, кто придумал послать такую певичку, понимают, что наносят удар по нашим союзникам во всей Европе. Наши союзники просто не поймут, почему мы вдруг послали этот идиотизм от имени России.

– А кто наши союзники в Европе?

– Это все те, кому нравится традиционная культура.

Соревноваться в конкурсе фриков мы будем в последнюю очередь, потому что это не наш стиль и не наши ценности. На этой полянке уже такие извращенцы бегают, что нашим извращенкам далеко до них.

Многие люди как раз ждут на этом конкурсе, как глотка свежего воздуха, чего-то из России. Чтобы это не были трансгендеры, поющие непонятные песни. Они ждут чего-нибудь традиционного, настоящего, европейского. Это может быть песня о любви – то, что близко европейским слушателям, традиционалистам с нормальными консервативными ценностями.