Следственный комитет начал проверку песни Манижи для Евровидения "Русская женщина"

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следственный комитет России начал проверку песни Манижи Russian Woman, с которой исполнительница планирует выступить на международном музыкальном конкурсе «Евровидение».

Проверка началась после обращения редакции газеты «Ветеранские вести», которая попросила главу СК Александра Бастрыкина возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления.

Материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы зарегистрирован 5 апреля в Останкинском следственном отделе.

По словам собеседника агентства, Следственный комитет рассмотрит обращение, но проведение проверки вряд ли возможно, так как в этой ситуации не просматриваются какие-либо признаки противоправной деятельности.

В начале апреля клип на песню Russian Woman на официальном YouTube-канале конкурса стал самым популярным среди музыкальных видео 2021 года и набрал более 6,7 миллиона просмотров.

Ранее Sobesednik.ru рассказал о негативных высказываниях спикера СовФеда Валентины Матвиенко в адрес Манижи . «Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это», – заявила Матвиенко. Все не ограничилось недогованием спикера, она также поручила проверить процедуру голосования при выборе представителя России.

Поддерживает Матвиенко и депутат Госдумы Елена Драпеко, которая возмущена тем, что на конкурс «Евровидение» посылают «неизвестно что поющую» конкурсантку от Первого канала, и требует «снять с нее» все государственные символы.