10 регулярных проверок здоровья, необходимых каждой женщине

Американские эксперты назвали 10 тестов, через которые нужно регулярно проходить каждой женщине для проверки здоровья.

Всем представительницам прекрасного пола, особенно в среднем и старшем возрасте, необходимо регулярно проверять свое здоровье. Любую болезнь легче предупредить или вылечить на начальной стадии, чем в тот момент, когда она станет запущенной. Эксперты сайта newkerala.com назвали 10 тестов, которые необходимо делать каждой женщине для того, чтобы убедиться в отсутствии поводов для беспокойства.

1. Индекс массы тела. Индекс массы тела измеряет уровень жира в организме на основе сочетания веса и роста. Существует множество мобильных приложений, которые позволяют точно рассчитать этот показатель. Он позволяет не допустить развития ожирения.

2. Тест на анемию. У человека диагностируют анемию при низком количестве красных кровяных клеток в крови. Сниженный уровень гемоглобина в красных клетках крови приводит к уменьшению поглощения кислорода кровью, упадку сил и головокружениям.

3. Витаминный дефицит. Женщины довольно часто сталкиваются с дефицитом тех или иных витаминов. В России с ее минимумом солнечных дней у людей нередко наблюдается дефицит витамина D, крайне необходимого для здоровья костей. А при нехватке витамина B12 у женщин, которые планируют стать мамами, могут возникнуть проблемы.

4. Измерения артериального давления. Лучше проводить эти замеры каждый день, особенно в среднем и старшем возрасте. Необходимо помнить, что с возрастом показатели нормы могут несколько вырасти, поэтому не стоит бояться, если аппарат для измерения давления упорно не показывает желаемые 120/80. Но помните о том, что повышенное артериальное давление является единичным самым большим фактором риска инсульта.

5. Уровень сахара в крови. С возраста в 45 лет женщина должна измерять уровень сахара в крови каждые три года. Это поможет засечь преддиабет и не допустить развития диабета. Но если в вашей семье уже были диабетики, то такие проверки лучше начинать проводить с 30 лет.

6. Уровень холестерина. После 35 лет женщинам рекомендуется периодически измерять уровень холестерина для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Если результаты будут нормальными, то подобные проверки можно проводить один раз в три года.

7. Мазок Папаниколау. Рекомендуется начать проводить в 21 год или даже раньше, если период сексуальной активности наступил в подростковом возрасте. Это очень важный тест для снижения риска рака шейки матки, который является второй ведущей причиной смертности от опухолей среди женщин.

8. Маммограммы и обследование груди. Ручное обследование груди на предмет наличия разного рода уплотнений и аномалий рекомендуется проводить с 20 до 40 лет. А после 40 женщинам следует каждые один-два года проходить через маммографию.

9. Минеральная плотность костей. Представительницам прекрасного пола следует серьезно отнестись к вероятности возникновения остеопороза и начать оценивать минеральную плотность костей с 65 лет. Однако если у вас в прежние годы имелись проблемы с уровнем кальция в организме, то подобного рода исследования требуется начинать раньше.

10. Риск опухолей кишечника. Считается, что надо проходить через колоноскопию с возраста в 50 лет. Обычно данную не очень приятную процедуру проводят раз в пять-десять лет в зависимости от используемой технологии. Если результаты оказываются нормальными, то проверка раз десять лет будет достаточной. Однако существует неинвазивный виртуальный колоноскоп, который считается значительно более комфортным для пациенток.