Тилль Линдеманн – чемпион России по скандалам

Осевший в России лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн удивительным образом умудряется вляпываться здесь в скандалы. Причем в самые разные – от финансовых до политических. И это не мешает ему укрепляться в творческой обойме – выступать на титульном фестивале Минобороны, только что завершившемся на Красной площади.

30 августа. Общение с полицией в Твери

Линдеманна на предвыборное выступление одной из партий и одновременно на свое 50-летие зафрахтовал тверской пивной магнат Максим Ларин. До этого он рассчитывал на группу «Би-2», но музыканты отказались, во-первых, узнав, что мероприятие предвыборное, а во-вторых, получив предостережение о нарушении эпидемиологических норм. Ларин напряг резервы, серьезно увеличил гонорар и выписал Линдеманна. Но полицейские сначала заблокировали машины музыкантов, ехавших на репетицию, а ночью пришла к самому Тиллю: очень хотели вручить ему такое же предостережение. На возмущавшегося бесцеремонностью полиции менеджера музыканта составили протокол за нарушение правил въезда в Россию: написал «туризм», а сам менеджерит Линдеманна.

13 августа. Эрмитаж и токены

Сняв клип в Государственном Эрмитаже (музей разрешил съемки в своих стенах в порядке исключения, учитывая Год Германии в России), Тилль Линдеманн выставил изображения в виде NFT-токенов с логотипом Hermitage Edition на аукцион, где пытался заработать по меньшей сто тысяч долларов. Договор предусматривал только съемки клипа, и, когда Эрмитаж это засек, вышел скандал. Команда Тилля никак не реагировала на претензии музея.

30 апреля. Порнодело

Жителя Архангельска Андрея Боровикова отправили на 2,5 года в колонию общего режима за репост клипа Pussy группы Rammstein (статья 242, часть 3 УК «Распространение порнографии»). Сингл был выпущен в 2009 году и поначалу размещен группой на порносайте. На ТВ и в YouTube тогда же появилась версия клипа с заретушированными порноэпизодами. Однако до сих пор российскими социальными сетями распространяется версия клипа Pussy погорячее. У Боровикова, который поделился роликом семь (!) лет назад, возникли проблемы, несоразмерные содеянному, потому что он активно сотрудничал со структурами Алексея Навального (был архангельским координатором) и ранее уже был осужден по «дадинской» статье за участие в акциях протеста. Обвиняемый ждал поддержки музыкантов, но не дождался. Гитарист Rammstein уже после суда отреагировал дипломатичным сожалением и репликой «Суровость приговора шокирует». Сам же Линдеманн не снизошел и до этого: дело комментировать отказывается до сих пор.

22 апреля. Клип «Любимый город»

Клип, который было дозволено снять Линдеманну в Эрмитаже, - на известную довоенную песню «Любимый город» - наделал много шума. Сначала просто как песня (известно, что это была одна из самых популярных песен в Великую Отечественную войну, а Rammstein в свое время обвиняли чуть ли не в неофашизме). Через день выяснилось, что Тилль написал ее к фильму Тимура Бекмамбетова «Девятаев». А еще через день, на Московском кинофестивале, где картину демонстрировали после церемонии открытия, стало ясно, что песня в саундтрек не вошла. Причины не озвучивались, продюсеры лишь робко и не очень убедительно говорили, что возможно она войдет в экспортную версию фильма.

Шукайте дивчину. Фрау Лобода

Что вообще Тилль Линдеманн делает в России? Да, исторически сложилось так, что популярность Rammstein в Германии ниже, чем у нас. Но группы, которая с первого альбома потрясла и влюбила в себя Россию, по сути, сейчас не существует. Музыканты Тилля остались дома. Устраивать мегаконцерты (а Rammstein – однозначно стадионная группа, клуб на 500 человек – не про них) сейчас невозможно из-за пандемии. Подглядывать в замочную скважину нехорошо, но молва упорно сватает Линдеманна с украинкой Светланой Лободой, которая в основном обитает в Москве. И не просто обитает, а после того, как артистов стали видеть вместе, родила дочку, которую назвала Тильдой. Лобода – из тех певиц, кто точно знает, как обратить на себя внимание эпатажем и заработать на этом. Вместе с тем проблемы между Россией и Украиной научили ее полностью игнорировать горячую политическую повестку, которая может поставить крест на карьере. Так что, вполне возможно, у Линдеманна есть в России надежный и звездный PR-менеджер и по совместительству ангел-хранитель.