Бекмамбетов не взял в свой фильм "Девятаев" песню "Любимый город" от лидера Rammstein

Советская песня военных лет «Любимый город», спетая лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном специально для фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев» (в прокате с 29 апреля), не попала в смонтированную версию российской картины о событиях 1945 года.

Это подтвердили Sobesednik.ru прокатчики фильма.

– Тилль действительно сам обратился ко мне с желанием записать эту песню, – рассказал режиссёр Sobesednik.ru накануне премьеры. – Я не могу сказать, откуда он узнал, что мы делаем фильм – наверное, друзья рассказали.

– Я только знаю, что для него эта песня не чужая, ему её пели в детстве. Он спел «Любимый город» так, как её у нас, к сожалению, давно никто не пел, с большой теплотой и любовью.

В четверг фильмом «Девятаев» открылся Московский кинофестиваль. В числе гостей в зале «Россия» появился и Тилль Линдеманн.

После премьеры от комментариев для прессы лидер Rammstein отказался, однако дождался в своём кресле в кинозале режиссёра Тимура Бекмамбетова и тепло пообщался с ним.

Не исключено, что песня Линдеманна войдёт в «экспортный» вариант фильма «Девятаев», который будет показан в других странах.