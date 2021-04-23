Сын лётчика Девятаева призвал открыть секретные архивы времен Второй мировой

43-й Московский кинофестиваль открылся премьерой фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев» с Павлом Прилучным в главной роли. Фильм выходит в прокат 29 апреля, и вокруг него уже много событий и разговоров.

Михаил Девятаев – советский лётчик, героически сбежавший из немецкого плена на немецком бомбардировщике и захвативший с собой товарищей по несчастью.

В фильме, основанном на реальных событиях, показан фашистский концлагерь с советскими заключёнными и коллаборационистами, согласившимися работать на рейх.

Все они не показаны как исключительно отрицательные персонажи, скорее это люди, которые вынуждены делать выбор в сложившихся обстоятельствах. Такое было бы невозможно снять в советское время.

При этом сложилось ощущение, что режиссёр и продюсеры вынуждены были учесть и избежать возможного оскорбления чувств со стороны консервативной или просоветской части общества. Эпизоды, связанные с пребыванием Девятаева уже в советской колонии-поселении, и первые годы после этого, когда он испытывал трудности с поиском работы, в фильме не отражены.

Только в конце 1950-х лётчику было присвоено звание Героя Советского Союза, и в картине есть пара коротких эпизодов, связанных с майской демонстрацией тех лет. Гораздо больше эпизодов воздушных боёв. Они смоделированы на основе компьютерной игры и смотрятся лихо.

После церемонии открытия Московского кинофестиваля один из актёров со сцены призвал «помнить не только подвиги, но и стыд». На сцену вместе со съёмочной группой поднялась семья Девятаева.

В разговоре с Sobesednik.r u сын летчика, профессор Казанского медуниверситета Александр Девятаев, подтвердил, что архивы, в которых содержится дело его отца, до сих пор засекречены:

–Я разговаривал с большими людьми, которые ведают этими архивами, они сказали, что увидеть нам их не удастся.

Александр Михайлович Девятаев подтвердил, что выступает за доступ к секретам 76-летней давности.