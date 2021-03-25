Эрмитаж предупредил Rammstein, что нельзя использовать кадры музея как токены

В телеграм-канале Эрмитажа возмутились решением фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна сделать из цифровых изображений клипа «Любимый город» невзаимозаменяемый токен (NFT). Под NFT понимаются цифровые ценности, запечатленные в единичном формате.

Напомним, что клип Линдеманна был снят в Эрмитаже. Музей классического художественного искусства предоставил площадку для съемок в рамках года Германии в России.

Дирекция Эрмитажа заранее предупредила Линдеманна о недопустимости нарушения лицензионной политики музея. Предостережение было направлено на стадии анонса «NFTill», но оно не получило никакого отклика от команды и NFT был выгружен в маркетплейс.

«Теперь Эрмитаж – вероятно, одним из первых музеев в мире – столкнулся с недобросовестным использованием его имени и произведений в сфере NFT. Можно было бы сослаться на непроработанность мирового законодательства в этой сфере или банальное незнание. Но дело в том, что господин Линдеманн лично подписал договор с Эрмитажем, где чётко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе»

, – настаивают в Эрмитаже.