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Главное к 30 августа: За ЕР избили девушку, ракеты в Кабуле; в США летят гробы, беженцы и Зеленский

Байден встречает гробы вместо Зеленского, Линдеманн решил не испытывать судьбу, фанат ЕР избил москвичку. Главное к утру понедельника

Фото: Global Look Press

Первая встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского была передвинута с 30 августа на 1 сентября по инициативе американской стороны, передает Deutsche Welle. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба связывает это решение с расширением программы визита Зеленского в США. При этом эксперты отмечают, что пока Байден будет занят завершением эвакуации из Афганистана.

Сегодня он вместе с супругой отправился на военную базу, чтобы встретить самолет с останками погибших в Кабуле американцев и пообщаться с их семьями в закрытом режиме. Весь американский контингент должен покинуть Афганистан до 31 августа.

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн отказался выступать на концерте в Твери после визита полиции, сообщил организатор концерта Максим Ларин. Его пытались уговорить выйти на сцену, несмотря на выданное правоохранителями предписание об эпидемиологических нормах, однако сделать этого не удалось.

В Москве недалеко от метро «Профсоюзная» неизвестный избил местную жительницу Дарью Горбачеву, которая корректировала предвыборную агитацию партии «Единая Россия», добавляя к её символу красный перечеркнутый круг. Как пишет «ОВД-Инфо», когда девушка разукрашивала плакат, к ней подошел мужчина, он схватил ее и потащил в сторону. Затем неизвестный ударил москвичку по лицу. Когда прохожие пришли на помощь, агрессор уже скрылся. В полиции Горбачева написала заявление о нападении и его даже приняли, но также составили административный протокол о мелком хулиганстве и на саму девушку. В итоге она ушла оттуда лишь спустя шесть часов со штрафом в 500 рублей.

В Париже вводят новое скоростное ограничение в 30 км/ч. Оно затрагивает почти все части города за исключением отдельных улиц, где можно ездить в режиме 50 км/ч, пишет «КоммерсантЪ». Газета отмечает, что ограничения в отношении автомобилистов входят в предвыборную программу переизбранной в прошлом году мэра Парижа Анны Идальго.

РБК проанализировал данные о покупке жилой недвижимости в Испании. Оказалось, что россияне в 2020 году существенно снизили число заключенных сделок – оно упало более чем на треть. Это объясняется пандемией ковида, однако граждане РФ были готовы заплатить за квадратный метр в Испании больше, чем представители других стран. За 10 лет с 2010 по 2020 годы россияне купили 35,2 тысячи домов и квартир в Испании. Пик пришелся на 2014 год.

Газета The New Yourk Times раскритиковала политику администрации Белого дома по приему беженцев в преддверии новой волны миграции из Афганистана. Издание напомнило, что согласно законодательству число принимаемых в год беженцев регулирует президент. Если в 1975 году было принято порядка 300 тысяч человек, то к концу президентства Дональда Трампа их число опустилось до 15 тысяч в год. За 12 месяцев президентства Джо Байдена (до 31 июля) США по факту приняли лишь 6 246 беженцев.

При этом талибы обещают выпустить из страны всех беженцев с иностранными визами и документами, которые ещё не успели покинуть её. США и ещё 97 стран в совместном заявлении согласились продолжить выдачу виз афганцам. В «Талибане»* уверяют, что не станут трогать тех, кто уезжает. Отметим, что Россия и Китай в число стран-подписантов не вошли.

Пентагон подтвердил, что вчерашний взрыв в Кабуле произошел в результате ракетной атаки США с беспилотника. Там уверены, что взорвали террориста-смертника из ИГИЛ*, двигавшегося в машине к аэропорту, передает «Би-би-си». 

Утром понедельника в Кабуле произошел новый инцидент. Неизвестные выпустили по аэропорту города минимум пять ракет. Агентства сообщали о том, что можно было услышать, как они летели к аэропорту. По данным Reuters, часть ракет точно были сбиты американскими ПВО, однако точных сведений о жертвах и взрывах нет. Официальных подтверждений этой информации пока также нет.

*«Талибан» и «Исламское государство» признаны террористическими организациями и запрещены в России.

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