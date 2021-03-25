Линдеманн против Эрмитажа: Ничего личного, только арт-бизнес

Немецкий музыкант Тилль Линдеманн окончательно монетизировал свою любовь к России. Как известно, фронтмен группы Rammstein решил отбросить рокерские замашки и подойти к вопросу получения прибыли со стороны изящных искусств. Sobesednik.Ru решил разобраться, что именно продаёт Тилль.

Он выставил на продажу NFT-токены: специальным образом защищенные изображения и видеозаписи, на которых музыкант позирует на фоне шедевров живописи, хранящихся в Эрмитаже. Стоимость доходит до 100.000 евро. За такую сумму предлагается приобрести права на невыпущенный клип на песню «Любимый город». Бонусом к этому предложению идет финансирование путешествия в Россию и ужин на троих, один из которых – сам Линдеманн, в Москве. Правда, эта акция была актуальна лишь до 22 августа.

Эрмитаж обвинил музыканта в нарушении прав и несоблюдении подписанного им договора. Любопытно, что скандал разгорелся за несколько недель до первой в России выставки NFT-искусства, которая запланирована в Эрмитаже на осень.

И уже можно делать выводы о возросшем интересе аудитории, поскольку количество поисковых запросов россиян с желанием узнать, что такое NFT-токены, на фоне конфликта Линдеманна с музеем достигло максимума этого лета. Лидерами рейтинга заинтересованных искусством людей предсказуемо стали петербуржцы.

Но вместе с вопросами об имевшем место нарушении законодательства появляется вопрос более материальный: почему изображение, пусть и анимированное, пусть и с Линдеманном на первом плане стоит 5000 евро?

Человек, который далек от мира блокчейн-платформ и использования криптовалюты, воспринимает ситуацию таким образом, что ему просто продают цифровую копию картины. Созданную особым способом, но все равно копию. Чем тогда эта копия будет отличаться от сделанной самостоятельно или найденной в интернете фотографии?

Эрмитаж так объясняет смысл владения токеном: «Невзаимозаменяемые токены позволяют обеспечить гарантию того, что вы являетесь единственным владельцем конкретной копии - и дают ощущение обладания уникального цифрового произведения, созданного один единственный раз», - сообщается на сайте музея.

Но представители сферы искусства часто имеют другое мнение.

– Чтобы понять, откуда берется громадный ценник, можно обратиться к книге Дональда Томпсона «Как продать за $12 миллионов чучело акулы: Скандальная правда о современном искусстве и аукционных домах». Автором были подробно описаны все механизмы, – размышляет в разговоре с Sobesednik.Ru художник Владимир Постригань, работающий под псевдонимом Artegoist. – То есть NFT – просто часть современного арт-бизнеса, которая развивается в соответствии с его законами, поэтому и стоимость не должна удивлять. Но проблема здесь в другом: все эти gif-ки и цифровые копии не сделают человека счастливее, тогда как настоящая живая картина имеет такую возможность.

Искусство трансформируется и идет в виртуальную плоскость. В NFT существуют рисунки, картины, видеоролики и даже фильмы. Торговля NFT-токенами – новое и противоречивое явление, внутри которого уже наблюдается сущностный конфликт. Изначально предполагалось, что невзаимозаменяемый токен (NFT) - это уникальный цифровой сертификат. Он дает возможность людям, результат труда которых существует лишь в виде нулей и единиц в памяти компьютера (создатели онлайн-игр, современные художники), заявить о собственных правах и защитить их. Но позже в NFT-токены стали конвертировать произведения, имеющие материальную форму и часто созданные сотни лет назад.

Пока не существует этических или правовых норм, которые могли бы дать ситуации однозначную оценку.

Елена Воробьёва