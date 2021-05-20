Линдеманн отказался комментировать посадку российкого активиста за репост его клипа

Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Лендеманн отказался от разговора с корреспонденткой «Новой газеты», когда она спросила у него про преследование Андрея Боровикова из Архангельска.

Напомним, сторонник оппозиционера Алексея Навального Андрей Боровиков был осужден на 2,5 года колонии общего режима за распространение порнографии. Десять лет назад он сохранил у себя на странице в соцсети видеоклип группы Rammstein «Pussy». Экс-сотрудник команды донес на него за этот материал, из-за чего было возбуждено уголовное дело.

До этого Боровикова уже преследовали по «дадинской» статье.

Линдеманн, так особенно облюбовавший Россию в последние годы, так ответил на вопрос журналистки:

«Я не хочу обсуждать эту тему»

Ранее музыкант опубликовал на YouTube римейк на песню «Любимый город» на русском языке, а до этого снял откровенно порнографический клип, в котором насиловал российских порно-актрис.