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"Всю жизнь мечтала": Светлана Лобода переехала на ПМЖ в Европу

Певица призналась, что с детства мечтала жить около моря

Светлана Лобода дебютировала в роли члена жюри «Новой волны». С новой для себя ролью звезда справилась на отлично. Случилось в жизни Лободы и еще одно знаменательное событие: она переехала за рубеж. О том, почему она решила жить за границей, Светлана рассказала корреспондентам Sobesednik.ru.

- Светлана, здесь, в Сочи, все без конца называют вас секс-символом. Вам это льстит?

- Если говорить о сексуальности, то она скорее всегда внутри женщины. Демонстрировать ее можно: этим успешно многие пользуются. Но если ее нет внутри, зрители сразу это чувствуют. Спасибо моим родителям, что передали мне определенные черты характера и внутреннее содержание.

- Кажется, за последний год, что мы не виделись, вы еще больше похудели. На диете сидите?

- Скорее на правильном питании. В последний год я не ем глютен, лактозу и сахар. Прекрасно себя при этом чувствую. Но мой вес - 51 килограмм уже лет пять, если не учитывать беременность.

- Признайтесь честно: от предложений познакомиться у вас, наверное, отбоя нет?

- Мой мужчина был бы очень недоволен этим. Я не знакомлюсь.

- Кстати, а почему вы его нигде не показываете?

- Считаю, что личная жизнь должна быть скрыта от посторонних глаз. Артист и так все время живет на виду, так пусть что- то останется только моим.

- Многие артисты жалуются, что из-за пандемии фактически остались без денег. У вас как обстоят дела?

- В последнее время ситуация несколько стабилизировалась. Мы даём точечно сольные концерты, выступаем на фестивалях, да и давайте не будем забывать, что скачивание треков на музыкальных платформах- это тоже заработок. А мы, благодаря нашим поклонникам, там всегда в топе. Так что , надеюсь, мне еще на много лет хватит! (улыбается).

- Где провели пандемию?

- Мы уже больше года с семьёй живем за границей, в Европе. Теперь мое постоянное времяпрепровождение - это море. Когда возвращаюсь к семье домой, у нас есть такая традиция - вечером мы катаемся на самокатах по набережной час-полтора в одну сторону, потом в другую. Такая прогулка у нас случается перед ужином.

- Почему вы решили переехать в Европу?

- Это была моя мечта детства. Я всегда хотела иметь домик возле моря. Мне удалось его купить, и теперь я живу так, как очень давно мечтала. Вообще у меня есть Недвижимость в разных странах. За рубежом я прекрасно себя ощущаю. Там меня никто не знает, никто не трогает, там уютно и комфортно.

- Можно свободно ходить по магазинам, заниматься шопингом…

- Да, в Европе это возможно. Я очень люблю ходить по магазинам с семьей, с детками. У нас прекрасные няни – они как сестры моим дочкам. Когда приходим все вместе в магазин, берем две тележки. В одну из них я усаживаю Тилечку (младшую дочь – авт.) и катаю ее, попутно выбирая продукты.

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