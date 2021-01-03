Аборт, любовники, блат: интимные "тайны" Орбакайте, Лазарева, Билана слили в Сеть

По словам экстрасенса Алины Вердиш, шокирующими секретами звезд шоу-бизнеса с ней поделился Сергей Сафронов.

Экстрасенс Алина Вердиш, которая некоторое время назад на своем YouTube-канале опубликовала компромат на иллюзиониста Сергея Сафронова, после чего ведущий «Битвы экстрасенсов» со скандалом был уволен, в новогодние праздники подложила ему очередную «свинью». Если в прошлый раз Вердиш рассказывала, как Сафронов вытащил из нее 1,5 миллиона рублей за участие в шоу «Битва экстрасенсов» (которое так и не состоялось), то сейчас она выложила в Сеть фрагменты своих телефонных разговоров с Сергеем, в которых тот якобы рассказывает тайны российских звезд.

Экстрасенс готова к любой экспертизе, чтобы доказать: голос ее собеседника принадлежит именно Сафронову. Самые шокирующие «откровения Сафронова» в пересказе Вердиш – в материале Sobesednik.ru.

Что скрывает Екатерина Варнава

36-летняя Екатерина Варнава недавно перестала скрывать свои любовные отношения с 28-летним режиссером Александром Молочниковым. Однако, по версии мужчины с записи Вердиш, артистку совершенно не интересуют мужчины.

– Есть один крутой нюанс, который надо знать про Варнаву. Она лесбиянка, – сказал предполагаемый Сафронов на You-Tube-канале Вердиш. – У нее неудачный опыт с мужчинами был, просто сумасшедший. Наверное, после аборта она, разочаровавшись полностью в противоположном поле, решила увлечься женщинами.

Екатерина Варнава//фото: Global Look Press

Собеседник Вердиш, чей голос напоминает голос Серея Сафронова, не только сделал сенсационное заявление об «аборте Варнавы», который якобы имел место, но и рассказал, что артистку – опять же по словам «Сафронова», – преимущественно интересуют состоятельные дамы. Чтобы их привлекать, говорит «иллюзионист», Варнава в свое время сделала множество пластических операций.

Какая ориентация у Реввы, Лазарева, Билана?

Если верить аудиозаписям Вердиш, прошелся Сергей и по личности Александра Реввы. По словам мужчины, несмотря на то, что у артиста есть жена и две дочери, он не отказывается от заработка с помощью эскорта.

– Он, находясь в шоу-бизнесе, ослеплен деньгами, он хочет еще больше денег и специально создал образ этого Артура Пирожкова для того, чтобы перейти из ассоциативного образа с бабушкой из Comedy Club, потом страшного силача, какого-то длинноволосого уродца в такого мачо, – говорится в аудиозаписи. – Для чего? Для того, чтобы гей-сообщество за интим-услуги платило ему большие деньги.

Алина Вердиш назвала Сергея Сафронова "главным сплетником шоу-бизнеса"//фото: Global Look Press

Собеседник Алины Вердиш также рассказал о нетрадиционной ориентации, которой якобы придерживаются Сергей Лазарев и Дима Билан. Так это или нет, неизвестно. Как и то, действительно ли голос собеседника Вердиш принадлежит Сергею Сафронову.

Орбакайте не стала бы звездой, если бы не помощь Пугачевой?

Аудиозапись Вердиш, подлинность которой пока не подтверждена, также содержит «заявление Сафронова» об отсутствии таланта у Кристины Орбакайте.

Экстрасенс Алина Вердиш//фото: скриншот YouTube

– Орбакайте выбралась только потому, что у нее мама – Пугачева, – сказал кто-то голосом иллюзиониста. – Мама тут раздвинула дорогу так: «Иди, дочка, танцуй, не думай ни о чем!» И то, хоть одну песню мне назовите Орбакайте!..