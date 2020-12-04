"Чихать хотели на Собянина": Киркоров и Лазарев нарушили закон под окнами Путина

Пользователи Сети возмущены тем, что звезды массово не соблюдают масочный режим.

На днях звезды дружными рядами вышагивали по красной дорожке премии «Виктория». Она проходила в Кремле. Но даже то обстоятельство, что вручение проходило в непосредственной близости от здания, в котором расположен рабочий кабинет президента России Владимира Путина, не остановил артистов от того, чтобы нарушить масочный режим.

В связи с пандемией коронавируса, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, появляться в массовых местах без средств индивидуальной защиты строго-настрого запрещено. Всем людям предписано носить маски и перчатки. Но разве для наших звезд закон писан? К тому же маски и перчатки не слишком гламурно смотрятся на фотографиях. Поэтому звезды в Кремлевском дворце их массово скинули.

Певец Сергей Лазарев, певица Вика Дайнеко, диджей Катя Гусева, рэпер Дава активно фотографировались и раздавали интервью многочисленным журналистам, не используя при этом никаких средств защиты. Не стал заморачиваться ношением маски и Филипп Киркоров, который накануне рассердил россиян пышным празднованием дня рождения дочери Аллы-Виктории – с немалым числом гостей, нарушением социальной дистанции и отсутствием масок на звездах, их детях и аниматорах. Правда, он пояснил, что заразиться не боится. Поп-король недавно переболел ковидом, и теперь в его организме огромное количество антител. Однако врачи до сих пор не уверены, что, однажды переболев коронавирусом, человек не может заразиться повторно.

Вика Дайнеко

Катя Гусева

Олег Газманов

– Кто разрешил такую вакхналию в Кремле? – удивляются в Интернете. – Почему звезды не носят маски? Они что, чихали на Собянина? Это ведь грозит вспышкой пандемии. Критикуют Басту, а сами создают похожую ситуацию.

Впрочем, надо отметить, что были в этот вечер и сознательные звезды. Например, Диана Арбенина, Игорь Матвиенко и Митя Фомин. Последний не снимал маску и призывал всех не забывать о средствах защиты.

Диана Арбенина

Игорь Матвиенко

Катя Гусева и Митя Фомин

Надо отметить особо: для присутствия на премии всем звездам было предписано сдать тест на ковид. Может, именно поэтому они не боялись подхватить заразу?

Олег Васильев.