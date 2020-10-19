"Поргина плевала на Собянина": вдова Караченцова влипла в новый скандал (фото)

71-летняя Людмила Поргина отказывается соблюдать указ столичного мэра и не хочет носить маску и перчатки.

Людмила Поргина – дама активная. Она часто выходит в свет: посещает светские рауты, театральные премьеры. Появилась вдова Караченцова и на открытии памятника Марку Захарову, которое состоялось сегодня на Новодевичьем кладбище.

На церемонии Людмила Андреевна появилась в кожаных штанах и белом пальто. Свой образ вдова Караченцова дополнила черной кепкой. На ногах актрисы была громоздкая постоперационная ортопедическая обувь, которая изготавливается на заказ. В руках Поргина держала букет ярко-красных роз – прямо под цвет ее губной помады. Ни маски, ни перчаток на вдове Караченцова не наблюдалось.

– Плевать она хотела на указы Собянина, – шушукались собравшиеся. – Посмотрите, какие у нее губы выразительные! Разве может она закрыть их под маской?

Напомним, что с 28 сентября людям старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, согласно указу Собянина, необходимо соблюдать домашний режим и не появляться в местах массового скопления людей. Людмиле Андреевне – 71 год. Сам Бог велел оставаться дома. А уж если куда-то выходить, то не забывать про средства индивидуальной защиты – медицинскую маску и перчатки. Но Людмиле Андреевне закон, видимо, не писан!

В этот день Поргину беспокоил не коронавирус, а собственная пенсия. К ней регулярно подходили коллеги и интересовались: правда ли она получает 150 тысяч рублей в месяц.

– Моя пенсия чуть больше 50 тысяч рублей, – оправдалась Поргина. – Меня уже измучили с этой темой! Какие 150 тысяч? Блогеры нападают, а я ни при чем! Никас Сафронов сказал, что я должна получать такую сумму. Но мне ее не платят!

Надо отметить, что Поргина первой из знаменитостей объявила, что пострадала из-за коронавируса. В связи с эпидемией ковида вдова Караченцова лишилась дохода. У нее отменились съемки во многих программах на телевидении, где она получала неплохие гонорары. За каждый визит на телевидение – не менее 30 тысяч рублей.

– Сижу без денег, – заявила она журналистам.