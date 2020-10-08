Ширвиндт об облаве на пожилых: Может, проверять у зрителей паспорт и обрезание?!

Художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт отреагировал на рейд на пенсионеров, устроенный накануне столичными полицейскими в московских театрах.

7 октября в некоторые московские театры, например, в «Ленком» и в театр Сатиры во время вечерних спектаклей пришли инспекторы с проверкой масочного режима. По официальным данным, они проводили нравоучительные беседы с людьми пожилого возраста, напомнив им, что из-за роста заболеваемости коронавирусом «лучше сегодня находиться дома и не посещать публичные места».

Sobesednik.ru дозвонился до художественного руководителя театра Сатиры Александра Ширвиндта, чтобы узнать подробности. Однако он оказался не в курсе произошедшего, поскольку, будучи человеком старше 65 лет, соблюдает рекомендации московского мэра Сергея Собянина и не покидает пределы дома. Александр Анатольевич узнал у своих сотрудников, что произошло в театре накануне, и поделился с нами деталями. А также высказал свое отношение к внезапному рейду на пенсионеров из числа зрителей.

– Ничего страшного не произошло, – заверил нас Александр Ширвиндт. – Пришли проверяющие, походили по театру с нашим администратором. Посмотрели, как зрители сидят в зале, – а у нас все по правилам. Аншлагов сейчас нет, все сидят на дистанции друг от друга. Походили по буфетам, проверили, все ли в масках. Потом по-дружески обнялись и ушли. Вот и все!

– Александр Анатольевич, складывается впечатление, что театры скоро могут обязать и вовсе не пускать пожилых зрителей на спектакли...

– Ну да, – скептически отнесся к этой идее Александр Анатольевич.