"Меня забили камнями!": Дима Билан не простил Сати Казановой слова о больных детях

Звезды уже четыре года не разговаривают друг с другом.

Несколько лет назад вокруг Сати Казановой разгорелся громкий скандал. На пресс-конференции в Нальчике, рассказывая о деятельности своего благотворительного фонда, артистка заявила, что будет помогать талантливым детям, а «больными, кривыми и косыми» она заниматься не будет. Сати признается, что за этот поступок на нее до сих пор держат обиду многие люди, среди которых есть и знаменитости.

В 2016 году Сати Казанова решила организовать благотворительное мероприятие на Кавказе. Она собрала талантливых людей – выходцев из Кабардино-Балкарии, которые должны были выступить на концерте, а все вырученные деньги пошли бы на помощь юным талантам. В проекте Казановой согласились принять участие Дима Билан, Катя Лель, звезда Comedy Woman Елена Борщева и другие известные личности. Но день перед концертом с утра не задался.

– Я какая-то была очень уставшая, очень растерянная и очень волновалась, потому что в первый раз затеяла такого рода мероприятие, – вспоминается Казанова. – И мне задают вопрос (на пресс-конференции. – Прим. Sobesednik.ru) то ли в третий, то ли в четвертый раз: «Каким детям помогает ваш фонд? Какие проблемы решает ваш фонд?» И я уже на четвертый раз взяла и выпалила эти дурацкие слова… а смысл был такой, что фонд не занимается детьми с проблемами со здоровьем… кривые, косые, больные. Три слова я назвала.

Нет прощения таким словам, с одной стороны. А с другой, то, как сильно меня забили камнями, тоже не находит никакого оправдания.

За неосторожные слова Казанова тогда лишилась заработков.

Сати Казанова // фото: Global Look Press

– Я потеряла огромное количество классных больших контрактов, – говорит Сати. – Недавно Регина Тодоренко прошла через подобное (после неосторожного высказывания о женщинах, ставших жертвами домашнего насилия. Слова телеведущей многие расценили как попытку оправдать тиранов, и Тодоренко со скандалом лишилась нескольких рекламных контрактов. – Прим. Sobesednik.ru).

Я ей отправила огромное голосовое сообщение: «Регина, родная, держись!» И она в слезах ответила мне: «Я растеряна, я растоптана, я не знаю, за что»…

Саму Сати многие артисты тогда не поддержали. А некоторые и вовсе до сих пор не простили ее за такую жестокую оговорку.

– Мы с Биланом не общаемся до сих пор, – делится экс-участница группы «Фабрика». – Но не потому, что Дима сказал: «Ты дура, я отрекся!»… Пытаясь разрулить эту ситуацию, я позвонила ему. Прямо плачу в трубку, говорю: «Я знаю, ты с Наташей Водяновой в близких отношениях». А она достаточно авторитетное лицо в мире благотворительности и меценатов. Говорю: «Могу ли я попросить у тебя ее контакты?»

Он ее спрашивает, а она говорит, типа, я не готова в это включаться, могу только посоветовать сделать какую-то пресс-конференцию, сказать: «Вот я такая дура, я ошиблась, я просто плохо знаю русский язык, неудачно выразилась». То есть какие-то такие модели мне предлагались, где я себя выставляю такой идиоткой, и еще вру, что плохо знаю русский язык и поэтому не понимаю, о чем я говорю.

В итоге Сати не последовала совету Водяновой. А выбрала для себя противоположную тактику. Возможно, этим она и разочаровала Билана.

– Я примерно неделю терпела такое угнетение – уменьшалась-уменьшалась, а потом в какой-то момент, как пружина, выстрелила, – призналась артистка в интервью Вячеславу Манучарову в его YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». – Я оступилась, да. Я ошиблась, да. Я сказала то, что неприемлемо. Но это разве повод, чтобы меня вот так уничтожать? Причем это делали в основном кавказские люди, кавказские мужчины. Мне такие сыпались угрозы, проклятья... Я уже в конце концов выложила такой пост: кто вы такие, чтобы меня осуждать? Если вы такие смелые, все свои угрозы исполните.

Я хожу без охраны, пожалуйста, найдите и убейте меня. Отрубите мне голову, руки, ноги, еще что-нибудь.

Никто не посмотрел, что мы собрали 3 миллиона рублей, на которые был построен целый корпус в интернате для детей из неблагополучных семей. Мы до сих пор дружны с сотрудниками этого интерната и детьми, они благодарят нас. Они годами не могли достроить этот корпус. А благодаря тому событию мы сделали это. Но это никому не интересно.