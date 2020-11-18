Гламурная Сати Казанова после "Фабрики" хотела стать монашкой

После 10 лет работы с продюсером Игорем Матвиенко певица неожиданно решила покинуть музыкальную группу.

После ухода из группы «Фабрика» Сати Казанова пыталась построить сольную карьеру, но особого успеха не достигла. Сегодня артистка и вовсе не хочет иметь ничего общего с шоу-бизнесом. И пришла она к этому решению в результате затяжной депрессии.

Сати Казанова прославилась в 18 лет на первой российской «Фабрике звезд». После шоу яркая брюнетка получила предложение от продюсера Игоря Матвиенко стать одной из участниц его нового проекта «Фабрика». Тогда Казанова думала, что вытянула свой счастливый билет и, естественно, с радостью ухватилась за него. Но проработав в группе десять лет, поняла, что это совсем не то, что ей нужно от жизни.

Сати с телепродюсером Линой Арифулиной на "Фабрике"//фото: Global Look Press

– У меня произошел какой-то внутренний кризис, который не мог мне позволить оставаться в том, в чем я была, – вспоминает 38-летняя Сати. – Казалось бы, вот девчонка успешная, куча поклонников, того-сего.

А у меня такие вопросы: «А зачем я живу? Кто я, помимо того, что меня зовут Сати и я певица? Какой смысл моей жизни? Неужели я буду в этих юбчонках петь про девушек фабричных, и это будет мой предел? Я не хочу быть песенкой под водочку. Я не хочу быть развлекалочкой под водочку с селедочкой. А чего я хочу? Что буду петь?»

Эти вопросы около двух лет не давали спокойно жить любимице публики. Сати не скрывает, что на этом фоне у нее даже возникали суицидальные мысли.

– Я тихо плакала и молилась: «Господи, я не вижу смысла в своей жизни. Пожалуйста, либо ты мне покажи этот смысл, либо забери меня из этой жизни!» – откровенничает экс-фабрикантка. – Вот такое у меня было.

Я сижу в роскошной квартире на 35-м этаже. У меня есть, казалось бы, все. Я могу продолжать петь, зарабатывать, строить карьеру в одном из лучших продюсерских центров, с одним из лучших продюсеров… Но я не хочу.

Выйти их депрессии Сати помогла встреча с наставником в 2012 году и вера в Бога. Учение, которому она следует, артистка описывает так:

– Я бы не относила это к религии, я бы больше относила это к культуре или философии, – объясняет Казанова. – Это индуизм, но я не люблю все эти «измы». В чем суть? Любовь… К кому, чему? К Богу и божественному в себе.

Сати Казанова с мужем-итальянцем Стефано // фото: Global Look Press

Сати призналась: она настолько погрузилась в это учение, что хотела даже поставить крест на личной жизни. Но в 2016 году произошла судьбоносная встреча, после которой это решение само собой улетучилось.

– У меня были мысли: наверное, семья и отношения не про меня, может быть, я уйду в монашеское состояние, – поделилась Казанова с Вячеславом Манучаровым в ходе интервью на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». – Но осенью 2016-го года происходит свадьба Марины. Марина – это моя подруга и человек, который меня привел к учителю. У нее свадьба с потрясающим итальянцем по имени Кристиано Тиоццо.

Я на этой свадьбе вижу симпатичного молодого человека с камерой – младшего брата жениха… Это было 7 сентября 2016 года, а 7 сентября 2017 года мы уже расписались с ним в Москве в ЗАГСе №4.

Казанова утверждает, что счастлива в браке со своим мужем Стефано. Помимо семейной жизни, она посвящает себя молитвам и пению мантр, поэтому депрессивные состояния ее больше не посещают.