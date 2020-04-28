Сколько денег потеряет Регина Тодоренко из-за скандала с домашним насилием?

Одно неосторожное высказывание, которое многие расценили как оправдание насилия в семье, будет дорого стоить телеведущей Регине Тодоренко. Рекламодатели один за другим разрывают с ней крупные контракты. Сколько денег может потерять звезда, подсчитал корреспондент Sobesednik.ru.

Сейчас Регина Тодоренко занимает вторую строчку в рейтинге Forbes, посвященном Instagram-блогерам. По подсчетам издания, реклама в этой соцсети приносит ведущей 860 тысяч долларов в год. Однако после того, как Регина высказалась в интервью на тему домашнего насилия, ее доходы начинают значительно сокращаться.

Регина Тодоренко больше не будет рекламировать сок J7, так как компания PepsiCo приостановила сотрудничество с ней. Известно, что за публикации в интернете и съемки в рекламных роликах этого бренда телеведущей должны были заплатить 19 миллионов рублей. Так же Регина больше не будет участвовать в продвижении подгузников Pampers. Остальные рекламодатели, работавшие с Тодоренко – Calzedonia, Aussie , Milka, Halls, пока никак не высказались по поводу дальнейшего сотрудничества с Региной. Однако если так пойдет и дальше то звезда, по нашим подсчетам, рискует потерять до сорока процентов всех своих доходов.

Регина Тодоренко может минимизировать финансовые потери, если решит оспорить разрыв контрактов. Есть ли смысл обращаться в такой ситуации в суд, мы спросили у известного звездного адвоката Сергея Жорина.

– Чтобы понимать, насколько перспективным могут быть обращения в суд и можно ли оспорить расторжение контрактов, нужно сначала их все проанализировать, – говорит эксперт. – Я не возьмусь ничего советовать Регине. Скорее я бы хотел ее поддержать.

В мире публичных людей очень много лицемерия, и мало кто говорит то, что действительно думает. Когда такие люди появляются, то их закидывают камнями, шапками, начинают травить, не желая вдаваться в подробности, а что имел человек в виду. Выдергивают какие-то слова из контекста, перефразируют. И многие ищут цель для очередной травли. Именно поэтому в наше время, к сожалению, для того, чтобы сказать то, что ты думаешь, нужна сила, храбрость, мужество. Я считаю, что неправильно, непорядочно лишать каких-то наград, аннулировать контракты. Но что есть, то есть.

Желаю Регине держаться, все это перенести с достоинством и выйти из этой ситуации.