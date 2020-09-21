"Ноги аж из головы": новое фото Кати Варнавы свело с ума поклонников

Известная российская актриса и участница популярного юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новый снимок, который буквально сразу же свел ее поклонников с ума.

На указанном снимке артистка позирует у стены в черном пальто, из-под которого выглядывают длинные соблазнительные ноги в белых кроссовках.

«Легенды Коньково», – гласит подпись самой Варнавы под этой публикацией с намеком на район столицы, где, вероятнее всего, и был сделан снимок.

В комментариях под постом знаменитости буквально сразу же начался шквал восторженных сообщений, авторы многих из которых отмечают прежде всего соблазнительно длинные ноги актрисы.

«Вот это ноги», «Ноги аж из головы», «Где я была, когда раздавали такие ноги», «Секси», «Красотка, «Ах эти ноги», - пишут восторженные пользователи.