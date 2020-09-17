Ходченкова, Чиповская и Варнава могли заразиться ковидом на "Кинотавре"

Звезды присутствовали на премьере фильма «Скажи ей» и тесно общались с режиссером Молочниковым, заболевшим коронавирусом.

Проходящий в Сочи фестиваль «Кинотавр» из-за пандемии был перенесен с июня на сентябрь. Формат мероприятия изменили: фильмы показывают без зрителей, звездные вечеринки, которыми так славился «Кинотавр», официально отменены. Но и эти меры не уберегли участников киносмотра от угрозы заражения.

Режиссер Александр Молочников, у которого 19 и 20 сентября должна была состоятся премьера спектакля «Бульба.пир» в театре на Малой Бронной, объявил о переносе премьерных показов из-за коронавируса.

– Немножко заковидились, – написал в социальных сетях Молочников. – Нам грустнее, чем зрителям, которые должны были прийти, потому что спектакль готов, у нас были отличные прогоны.

У меня вчера подтвердился (COVID-19. – Прим. Sobesednik.ru) тоже, – сообщил режиссер. – Простите все, с кем контактировал. На «Кинотавре» в день показа «Скажи ей» (семейная драма, режиссером которой выступил Александр и на премьере которой присутствовали Светлана Ходченкова, Катерина Шпица, Анна Чиповская, Екатерина Варнава. – Прим. Sobesednik.ru) сделал тест, он был отрицательный, поэтому позволил себе пойти на нашу премьеру. Надеюсь встретить вас в октябре, а пока мы все снова на карантине.

Несколько дней назад уже ходили слухи, что в театре на Малой Бронной заболел один из актеров, и его заменили. Правда, говорят, что в коллективе запретили об этом распространяться, чтобы не спугнуть зрителя. Но теперь режиссер объявил о карантине официально.