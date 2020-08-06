1-й ковидный "Кинотавр" пройдет без пьянок, зато с расстрелом рабочих

Главный кинофестиваль России, переехавший из-за пандемии с июня на сентябрь, уже точно состоится, и более того, уже объявлена его программа.

«Кинотавр» пройдёт «вживую», то есть офлайн, и будет это, как обычно, в Сочи. И на этом все «обычное» для фестиваля заканчивается. Дальше — организационные новшества, связанные, конечно, с эпидемией коронавируса.

В этом году на «Кинотавре» отменяется не только всякое неофициальное веселье вроде банкетов и вечеринок на пляже, но и светские церемонии — даже открытие и закрытие фестиваля будут происходить в режиме «делового форума», как окрестил нынешний формат «Кинотавра» его президент Александр Роднянский, ссылаясь на ограничения, предусмотренные Роспотребнадзором.

Видимо, на «Кинотавре» в этом году соберётся гораздо меньше людей, но, может быть, и кто-то из тех, кто приедет, все равно не сможет попасть в зал Зимнего театра, где проходят церемонии и кинопоказы, — там, как и на уличных киноплощадках, будут действовать новые, «вирусные» правила рассадки.

Зато все эти грустные ограничения будут с лихвой компенсированы сильной, как считают кинообозреватели, конкурсной программой (хотя карантин все же повлиял на отбор фильмов). В конце концов — главный смысл фестивалей не в тусовках, «фестиваль — это место, где кинематографическая экспертиза оценивает содержательные фильмы, пытающиеся проговорить время, обозначить его болевые точки, сделать это свежо, необычно, подчас радикально и неоднозначно», — считает Роднянский.

В жюри в этом году будут Борис Хлебников, Владимир Вдовиченков, Оксана Фандера, Клим Шипенко, Ирина Горбачева и Александр Робак.

Откроют и закроют фестиваль фильмы классиков. На открытии 11 сентября покажут анимацию Андрея Хржановского (с гоголевской основой) о новаторах в искусстве «Нос, или Заговор "не таких"». Героями фильма будут, например, Шостакович и сам Хржановский, который, как уже известно, подучит на фестивале награду «за вклад и преодоление границ». Ну а 18 сентября, в финале — фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» о расстреле рабочих в Новочеркасске. Кончаловский приедет (если приедет) в Сочи сразу после Венецианского фестиваля, где его картина участвует в конкурсе.

Самые интересные конкурсанты — это «Трое» Анны Меликян с Хабенским, Исаковой и Пересильд (про любовь), «Доктор Лиза» Оксаны Карас с Хаматовой (про Глинку), «Глубже!» Сегала с Палем и Аксеновой (о порноиндустрии), сенсационная «Конференция» Твердовского (о «Норд-Осте»), а также мелодрама Молочникова «Скажи ей» с Серебряковым и Ходченковой.

Видимо, главной звездой «Кинотавра» предстоит стать Анне Чиповской — она снялась сразу в нескольких картинах, отобранных в конкурс.

Ну и в согласии со временем, у половины картин, участвующих в конкурсе, режиссеры — женщины, а сами картины основаны на реальных и вовсе не «парадных» событиях нашей жизни.