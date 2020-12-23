"Шептун анальный": Данко резко высказался о пении "любовника" Лободы

Sobesednik.ru проверил версию Сергея Соседова, что вместо протеже певицы Назара Грабара в его дебютном клипе поет Данко.

Скандальный блогер Елена Миро сделала громкое заявление по поводу возвращения в шоу-бизнес Андрея Губина. По ее мнению, певец уже выпускает песни, но не под своим именем. Миро считает, что он якобы в тайне от всех поет в проекте Sladko, одним из участников которого является протеже Светланы Лободы. Однако догадки Миро почти никто не поддержал. К примеру, Сергей Соседов решил, что за молодого парня и вовсе поет певец Данко. Так это или нет – выяснил Sobesednik.ru.

Назар Грабар, любимчик Лободы // фото: Instagram

Участник проекта Sladko Назар Грабар – известный танцор из коллектива Светланы Лободы. Зрители знают его по клипам певицы «Твои глаза» и «Парень», в которых молодой человек исполнил главные роли. В шоу-бизнесе ходят слухи, что между Назаром и Светланой не только рабочие отношения, но и любовные, и якобы младшую дочь Тильду звезда родила именно от своего танцора.

Поговаривают, что сейчас Лобода вовсю взялась за продвижение своего предполагаемого любовника. Вот только, по мнению Елены Миро, в дебютном клипе звучит совсем не голос Назара.

– Мое мнение: поет «мальчик-бродяга» из 90-х Андрей Губин, – высказалась блогер. – Не так давно читала статью о его проблемах со здоровьем: на публике не показывается, от камер прячется. Может, это он?

Может, Губин стесняется того, как выглядит, спрятался за танцующим красавцем и русалкой в дурацких лосинах и гнусавит за кадром? – предположила Миро.

Пост Лены тут же «оброс» комментариями. Интернет-пользователи вступили в настоящую битву мнений. Самое интересное, что саму Миро поддержало меньшинство. Подписчики сочли, что за протеже Лободы мог спеть не Губин, а, например, Влад Сташевский, или Митя Фомин, или Алексей Воробьев. Но больше всего голосов собрал певец Данко. За него, кстати, «проголосовал» и музыкальный критик Сергей Соседов.

– Это точно не Андрей Губин, здесь от него ничего нет, – делится мнением Соседов. – Данко ли это? Со стопроцентной уверенностью не скажу, что это он. Допустим, это Данко на 70 процентов может быть. То есть процентов много – больше половины, но это не абсолютный факт. Может быть, кто-то и из других малоизвестных, начинающих исполнителей.

Поклонники Данко уверены, что его продвижением сейчас занимается его гражданская жена Мария Силуянова, которая недавно купила дорогостоящее жилье в Ялте и теперь, говорят, готова вкладывать деньги в своего любимого мужчину.

Данко отрицает, что поет в клипе Назара Грабара // фото: Global Look Press

Мы дозвонились до пары и задали им эти вопросы, но в ответ влюбленные только рассмеялись. К примеру, Александр (настоящее имя Данко) спел нам оперным голосом, чтобы доказать, что в клипе Назара Грабара поет не он.

– Вот так я пою, а там шептун какой-то анальный! – не стал сдерживать эмоций 51-летний артист. И тут же обратился к Соседову. – Сергей, огромное спасибо, что вы упомянули меня всуе, но немножко не попали вы туда, куда надо. Сработали те самые 30 процентов, и это оказался какой-то лох!

Высказала свое мнение и возлюбленная Данко.

– Там слышно, что какой-то молодчик поет, – заявила нам 32-летняя Мария Силуянова. – Скорее всего тот самый парень и исполняет эту песню. Непонятно, чего до него вообще докопались!