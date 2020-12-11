Отец Фриске разоблачил банду мошенников, лечивших его дочь, Заворотнюк, Задорнова и Гундареву

Владимир Фриске рассказал о колдунах-мошенниках, которые разводят тяжело больных звезд на деньги.

Новость о том, что Анна Калашникова нашла для Анастасии Заворотнюк врача-психолога, который обещает поставить актрису на ноги, активно обсуждают в шоу-бизнесе. Впрочем, отец Жанны Фриске Владимир Борисович советует подобным врачам не доверять. Он считает, что никакой пользы они не принесут. Об этом мужчина рассказал в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru.

– Двести, триста процентов – это афера! – категорично заявляет Фриске. – И могу сказать, что все эти люди – просто мошенники, которые не помогают.

Я через все это прошел, когда болела Жанна. На меня выходили десятки целителей, психологов и экстрасенсов.

Одному из них я поверил. Он был из Оренбургской области. Уверял, что хотел в свое время помочь Наталье Гундаревой. «Если бы меня к ней допустили, я бы ее вытащил!» – сказал он мне. Говорил так проникновенно, что я ему поверил и пустил жить к нам.

Однако он оказался мошенником. Когда я это понял, хотел отколотить. Потом подумал и решил его не трогать. Купил билет, выпустил из дома и отправил домой. В то время мы во все верили, кто бы что не предлагал. Неприятно, что на проверку они оказывали обыкновенными шарлатанами.

Владимир Борисович советует семье Анастасии Заворотнюк не совершать его ошибок. И доверять только официальной медицине.

– Эти все (целители, экстрасенсы. – Прим. Sobesednik.ru) не помогут, – продолжает Фриске. – Найдите хоть одного, кому они помогли!

Тот же Миша Задорнов не хотел лечиться, поехал на Урал. Там колдун его лечил. Чем закончилось? В конечном итоге упустили драгоценное время, и он скончался.

Возьмите того же Уго Чавеса! Неужели вы думаете, что у него не было денег, чтобы найти колдуна, который бы смог вылечить? – рассуждает Фриске. – Даже кубинская медицина, которая считается лучшей во всем мире в борьбе с онкологией, не помогла. А психологи, экстрасенсы и целители – всё это сказки.