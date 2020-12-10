"Будет чудо!": Калашникова нашла для Заворотнюк нового специалиста

Анна Калашникова рассказала о выздоровлении Анастасии Заворотнюк, новостей о состоянии которой с нетерпением ждут все многочисленные поклонники актрисы.

Новость о том, что в состоянии Анастасии Заворотнюк наметилась положительная динамика, активно обсуждают в светской тусовке. Певица и модель Анна Калашникова заверила Sobesednik.ru, что Настя уже пришла в себя и даже может совершать прогулки во дворе своего загородного дома. Калашникова надеется: вернуть Заворотнюк к прежней жизни поможет ее врач.

Анна Калашникова // фото: Global Look Press

– После того, как я рассказала о Насте, была приятно удивлена, сколько вокруг хороших людей, – говорит Анна. – Когда я сообщила, что состояние Зворотнюк улучшилось, многие обрадовались. Были и такие люди, которые захотели оказать помощь семье Анастасии.

Ко мне обратилась психолог и мастер разборов по имени Инна (мастер разборов – специалист, который с помощью глубинных подсознательных процессов и энергетического поля человека выявляет причину его болезни, депрессии и помогает устранить ее. – Прим. Sobesednik.ru).

Она лечит от различных болезней, в том числе и от рака, – рассказала Калашникова. – Инна попросила связать её с семьей Анастасии.

Анна дала доктору все необходимые координаты. И надеется, что специалист сможет помочь любимой артистке.

– Семья Насти Заворотнюк очень закрытая, это и понятно, ведь к ним повышенный интерес, – продолжает Анна. – Сейчас сотрудничество Анастасии с Инной находится в стадии переговоров.

Считаю, что все шансы нужно использовать — а вдруг поможет?! – верит в лучшее Анна Калашникова. – И Настя сможет блистать на сцене и радовать зрителей, как и раньше. И это будет просто чудо!

Об Инне в моем окружении только хорошие отзывы, – подчеркивает Анна. – Она хороший специалист и приложит все усилия, чтобы спасти Настю. Я тоже очень хочу помочь, быть полезной и сделаю для этого все возможное.