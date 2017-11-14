Перед смертью Михаил Задорнов "помирился" с церковью

В центре внимания
Card image cap

Дмитрий Быков: У меня нет никаких отношений с властью

Земельный передел назревает из-за "бани Золотова" на Валдае

Свидетель высокого полета. Явится ли Сечин на суд над Улюкаевым?


Новости дня

14 ноября, вторник

[18:02]Совфед пообещал решить проблемы семьи в проекте "Десятилетие детства"
[17:19]Под Тверью завели уголовное дело на обстрелявших полицейское авто
[16:56]Телефонный терроризм могут перевести в статус особо тяжкого преступления
[16:34]СК под Псковом проверит убийство прибывших на вызов двоих полицейских
[16:05]Полонский предложил снести тюрьмы из-за переживаемых осужденными ужасов
[15:47]ФСБ задержала 69 членов экстремистской организации в Москве
[15:17]Бабушка Михаила Саакашвили скончалась на 86-м году жизни
[15:01]Минобороны РФ подделало фото из Сирии для доказательства связи США с ИГ
[14:56]Экс-губернатор Никита Белых женился в "Матросской тишине"
[14:26]Минобороны РФ заявило о сотрудничестве США с боевиками ИГ в Сирии
[14:24]Врачи в Великом Новгороде массово увольняются из-за низких зарплат
[14:02]Похитившему 100 шоколадок под Брянском грозит до двух лет тюрьмы
[13:54]Композитор и оператор "Нелюбви" получили премии Европейской киноакадемии
[13:44]СМИ назвали имя нового главного онколога Минздрава
[13:28]В Королеве завели дело из-за найденного тела загрызенной псами женщины
[13:10]Признанные иноагентами иностранные СМИ обяжут маркировать продукцию
[13:00]В ГД законодательно уравняют зарплаты и премии для мужчин и женщин
[12:29]Цены на бензин в РФ побили рекорды из-за сбоя установки "Газпрома"
[12:26]Роналду может покинуть "Реал" в 2018 году из-за ссоры с руководством
[12:04]МЧС призвало москвичей оставаться дома из-за гололедицы и осадков
[11:46]Минздрав собирается ликвидировать туберкулез к 2030 году
[11:34]Под Москвой ищут подбросившего труп в больницу водителя Porsche
[11:08]В Москве 14 ноября может выпасть до 25% месячной нормы осадков
[11:02]Кровля пристройки к общежитию горит на площади 200 кв. м в Сочи
[10:56]В Чечне задержали мужчину, отправившего террористам в Сирии 1 млн
[10:47]Путин выступит перед парламентом после назначения Совфедом выборов
[10:41]В Москве введен план "Перехват" после стрельбы кавказцев в "Му-Му"
[10:22]Тело покончившего с собой у МГУ полицейского нашли в его авто
[10:17]В Кузбассе завели дело на сбившего 4 детей и пенсионерку водителя BMW
[09:28]США не выведут войска из Сирии до успеха женевского процесса
[08:53]Главный онколог РФ Давыдов уйдет из Минздрава и центра им. Блохина
[08:22]Суд в Москве рассмотрит иск лидера SERB к Навальному из-за 12 июня
[07:46]Посол РФ в США увидел общие цели в одобренном документе по Сирии
[07:09]Мэй обвинила РФ в попытке "подорвать западные институты"

13 ноября, понедельник

[17:51]В Краснодаре машина с "особыми" номерами стала участницей смертельного ДТП
[17:43]Пьяный полицейский из Ясенева разбил несколько машин во дворе дома
[17:20]Организацию на стадионе в Санкт-Петербурге приводят в пример "Лужникам"
[16:36]Николай Роганов возмутился словами Игоря Денисова о его месте в сборной
[16:17]Члены парламента назвали деятельность WADA компрометирующей саму себя
[16:00]Медведев нарушил традицию во время фотографирования на саммите АСЕАН
Звуки музыки. Где слушать музыку после введения ограничений в "ВК"?
10 рецептов ванн с лекарственными травами для похудения
Огород на подоконнике: выбираем сорта для выращивания дома зимой
Ваше здоровье. Как проверить себя на рак – шаг за шагом
Откуда берется кешбэк и что такое карты рассрочки: все о новых схемах банков
Шесть натуральных рецептов против перхоти
Пять осенних неприятностей с внешностью – и пять способов от них избавиться
Четыре мифа о гриппе и ОРВИ, которые могут навредить вашему здоровью
Важнейшее из искусств. Лучшие фильмы о революциях и восстаниях
5 необходимых действий после выплаты ипотеки

Перед смертью Михаил Задорнов "помирился" с церковью

Культура и ТВ
«Собеседник» №43-2017

normal

Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

На 70-м году жизни умер Михаил Задорнов. В последнее время он не появлялся на публике и общался с поклонниками в сети. 

О страшном диагнозе писателя – рак головного мозга четвертой стадии – заговорили осенью 2016 года. И в это трудно было поверить. Всегда улыбающийся, спортивный, тщательно следивший за своим здоровьем Задорнов ну никак не ассоциировался с этим зловещим словом – «онкология». Сам Михаил Николаевич нашел в себе смелость прокомментировать эти слухи. В социальных сетях он подтвердил диагноз, но искренне просил оставить его в покое. 

Тогда лечение писатель начал в Германии, а продолжил в Москве и в родной Прибалтике. Параллельно изредка продолжал гастролировать. Но летом этого года Задорнов объявил, что решил отказаться от дальнейшего лечения и провести последние дни в окружении семьи без изнурительных процедур. 

«Большинство богатых стали негодяями»

От сатирика доставалось всем: и президенту, и звездам эстрады, и обычным жительницам Владивостока (вспомните, как он припечатал их со сцены – «выглядят, как проститутки»). Казалось, авторитетов для Михаила Николаевича не существовало. Только его отец Николай Задорнов  оставался для него образцом настоящего мужчины и талантливого писателя. Именем папы сатирик в 2009 году назвал библиотеку, которую открыл в Риге на собственные средства. Библиотека работает и сегодня, причем абсолютно бесплатно для читателей. Во время нашей беседы в 2015 году на мой вопрос, почему на такое благое дело Задорнов не нашел спонсоров, он отмахнулся: 

– Когда я открыл библиотеку,  богатые знаете какие книги несли? Справочник прачечных города Томска, сборник фотографий московского водопровода… Большинство богатых, даже если они были приличными людьми, не понимают, что стали негодяями. Потому что – из грязи в князи. И они не ведают, что творят. В последнее время, когда сижу в компании бизнесменов, слышу разговоры только о бабках. Они о бабах перестали разговаривать, а я этого не выношу! Я никогда не ходил и не унижался перед банкирами. Если надо было поставить памятник няне Пушкина Арине Родионовне, сам ставил и никого не просил. Недавно оказался в окрестностях Питера и, проезжая мимо поселка, где жила Арина Родионовна, вдруг вспомнил, что когда-то там поставил ей памятник. Представляете, совсем об этом забыл! Хотя потратил около миллиона рублей, провел конкурс, всех наградил и отлил монумент в бронзе.

На интервью Задорнов соглашался неохотно, ему жаль было тратить время на разговоры с журналистами. Но общался Михаил Николаевич без пафоса, высказываясь с присущим только ему юмором. Например: «Русский народ – птица феникс. Если бы я участвовал в программе «Камеди Клаб», то сказал бы, что феникс – это пенис, потому что он всегда встает и заново возрождается». 

«Мясо порождает агрессию»

Тем, в какой форме находится Михаил Николаевич, восхищались многие. Еще бы, Задорнов любил следить на собой. Например, последние двадцать лет не употреблял мясных продуктов, говорил, что их ему заменяет творог: 

– Мясо порождает в человеке агрессию, а я человек неагрессивный, оно мне не нужно.

С любимыми Еленами – женой (слева) и дочкой
С любимыми Еленами – женой (слева) и дочкой // Фото: Сергей Иванов

Сатирик занимался йогой, играл в теннис, на сцене мог запросто сесть на шпагат или пройтись на руках. Любил много путешествовать, признавался, что литературное вдохновение к нему приходит только в поездках. Некоторым иногда казался резким, но это потому, что всегда говорил с собеседником честно и прямо. Вспоминается, как на мой вопрос, что он вкладывает в понятие «друг», Михаил Николаевич ответил:

– Когда я его не предаю. У меня есть один друг, который не раз меня предавал, а я его – никогда. Значит, он все равно мне друг. Люди обычно ждут, чтобы любили их, а если не получают этого чувства – испытывают разочарование, переживают драму. Но надо спросить прежде всего себя: а сам-то ты любишь? Если да – радуйся! Зачем глупостями заниматься? Когда тебя предает тот, кого считаешь другом, то это не твоя проблема, а его. 

Михаил Николаевич – единственный, кому доверили читать новогоднее обращение перед боем курантов. Это было в 1991 году, когда распался Советский Союз. Сатирик так увлекся в прямом эфире, что проговорил свое обращение на минуту дольше. Это было впервые в истории телевидения, когда бой курантов несколько запоздал. «Главное событие Нового года – это Новый год. Он наступил, несмотря ни на что. Многие думали, что его перенесут или заменят на другой праздник». 

За четыре дня до смерти стало известно, что когда-то критиковавшего всякую религию и православную церковь Михаила Задорнова соборовали в церкви. Об этом сообщил в социальных сетях настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах города Москвы протоиерей Андрей Новиков: «Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве Исповеди в Казанском соборе г. Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин. Прошу молитв о рабе Божием Михаиле. В том числе да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством». 

Говорят, на исповедь Задорнова уговорили члены его семьи. Похоронить себя Михаил Николаевич завещал в Риге на Лесном кладбище, рядом с могилами родителей. 

Постскриптум: Вы сделали мой репортаж

Если интервью Задорнов давал неохотно, поговорить за кулисами был готов всегда. Порой сам заводил разговор. 

На одном из Московских кинофестивалей Михаил Николаевич стал находкой для журналистов. Иные брезгливо отмахиваются или затевают разговоры ни о чем, а у Задорнова всегда в голове была мысль. Острая. Точная. Даже если ты с ним не соглашаешься, понимаешь: таких, пожалуй, и не осталось – кто говорит, что думает, не просчитывая, пригласят на ведомственный корпоратив или нет.

– Да вы меня не слушайте, – сказал он, поймав мой удивленный взгляд в ответ на мысль о том, что Дали, Пикассо, Шагал и Малевич – это разводка. – Я вообще считаю, что человечество едет на эскалаторе вниз, в могилу. Люди, стоя на эскалаторе, ругаются, плюются, продают что-то друг другу, впендюривают, оскорбляют. Ребята, вы все равно все туда едете! Чего вы суетитесь? А тому, кто руководит этим эскалатором, все это так опротивело, что он увеличивает скорость. Но если кто-то целуется, обнимается, скорость эскалатора замедляется.

Кажется, ему все равно было, как выступать: перед десятью тысячами зрителей или перед одним. Делиться мыслью было его потребностью. Чуть позже я имел удовольствие общаться с сатириком за кулисами большого концерта Евтушенко в «Лужниках». «Вы сделали мой репортаж», – сказал я ему тогда, вспоминая разговор на ММКФ. И Михаил Николаевич разразился новым импровизированным монологом.

– Ты открой глаза – черно в них. Погляди – по всей России на чиновнике чиновник, как бацилла на бацилле, – читал он мне на диктофон. – Меня бы и сейчас из «Единой России» выгнали, если бы я там состоял и это прочитал. История нас ничему не учит, но страна, в которой шесть тысяч человек собираются на вечер поэзии, небезнадежна. 

Он был человеком ищущим. Исследовал жизнь. Коллекционировал и сам генерировал ее парадоксы.

поделиться:



Политика
Минобороны РФ подделало фото из Сирии для доказательства связи США с ИГ
Полонский предложил снести тюрьмы из-за переживаемых осужденными ужасов
Минобороны РФ заявило о сотрудничестве США с боевиками ИГ в Сирии
ТАСС уполномочен воспитать: зачем открывают политканал для детей
Общество
Почему священникам в России доверяют больше, чем полицейским
Совфед пообещал решить проблемы семьи в проекте "Десятилетие детства"
Телефонный терроризм могут перевести в статус особо тяжкого преступления
Бабушка Михаила Саакашвили скончалась на 86-м году жизни
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Мы живем не при рейхстаге, мы живем не при вожде – мы давно уже в «Аншлаге». Потому что он везде

Avatar

Осокин
Михаил

телеведущий

Все смешалось: чиновники и священники бросились отмечать юбилей революции, а коммунисты будто поменялись с банкирами местами

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Если деятели культуры окончательно разочаруются в государстве и справедливой власти, мало никому не покажется


Культура и ТВ
"Мы – цыгане" в 2222 раз
Перед смертью Михаил Задорнов "помирился" с церковью
Композитор и оператор "Нелюбви" получили премии Европейской киноакадемии
Новый сезон телеканала "ЖИВИ!"
Шоу-бизнес
Примадонна устроила модную перезагрузку
Отец Леонида Агутина: Сын завидует, что у меня – отличная женщина!
Директора и клавишника "Машины времени" уволили перед гастролями
Александр Маршал: Мой сын прошел армию и теперь поет хип-хоп

Здоровье
"Оденься в красное"
Минздрав собирается ликвидировать туберкулез к 2030 году
Все, что нужно знать о кори – полезные советы
Трын-трава для иммунитета: 4 народных рецепта от ангины
Туризм
Место смерти изменить нельзя. Как выглядит Бутовский полигон сегодня
Россиян предупредили о крупной вспышке легионеллеза в Португалии
Тур в будущее
Тайские власти отсрочили полный запрет на курение на пляжах
Авто
Учи медчасть! Билеты ГИБДД с ошибками как повод для реформы
Пьяный полицейский из Ясенева разбил несколько машин во дворе дома
ФСО попросила право на единоличное сопровождение кортежей
Решение кабмина о приоритете авто при круговом движении вступило в силу
Недвижимость
Долевое строительство уходит в прошлое. Что теперь?
Законопроект о регистрации машино-мест отправили на доработку
Путин приказал отказаться от долевого строительства к 2020 году
Хозяевам снесённого "самостроя" предложили платить компенсации
Читайте также

Оформите подписку на наши издания

(Акция на подписку до 7.12.2017)
Пенсионер, просивший у Путина гроб: Ладно мы, старики, а молодежи как?
Повышение пенсионного возраста – или трудового стажа: сколько можно вкалывать?
Судьбоносная речь. Зачем переносят послание Путина парламенту
Депутат против "шпингалета" из ДПС: заслуги и богатства Фатиха Сибагатуллина
Хозяйка Арктики. Сколько тратят в Мурманской области на визиты vip-персон
Отец Леонида Агутина:
Сын завидует, что у меня – отличная женщина!
Александр Маршал:
Мой сын прошел армию и теперь поет хип-хоп
Борис Клюев:
После смерти сына я не отменил ни одного спектакля
Вдова Ильи Олейникова:
Муж мне без конца говорил "Зачем мучаешь сына?"
Звезда "Зиты и Гиты":
Я и поверить не могла, что меня знают в России!


Дмитрий Орлов готов судиться с авиакомпанией
"Вы мне уже запороли победу Озерова, когда выиграл Фотий!" Скандал на "Голосе"
"Учителя должны понимать, что в любой момент могут быть уволены"
Фильм "Матильда" вышел на экраны: из-за чего сыр-бор?
Подмосковные деревни окружают карьерами, свалками и мусоросжигающими заводами

В Красноярском крае на свалке нашли живого верблюда
Проверки у зубного врача защищают маленьких детей от угрозы ожирения
Интерактивная игрушка – вред или польза?
"Тор: Рагнарек": на всякого супергероя довольно пафоса
Жителя Новосибирска оштрафовали на 6,7 тысячи за летающую "Оку"