Лицо Заворотнюк трудно узнать: Калашникова – откровенно о состоянии больной актрисы

Sobesednik.ru узнал последние новости о «прекрасной няне» Анастасии Заворотнюк, которая отважно борется с раком.

Опухоль головного мозга обнаружили у Анастасии год назад, вскоре после того как она в третий раз стала мамой. С тех пор жизнь Заворотнюк и ее семьи разделилась на до и после. Впрочем, как стало известно Sobesednik.ru, в последнее время состояние Анастасии улучшилось.

О том, что Настя постепенно возвращается к привычной жизни, заговорили буквально на днях. Друзья актрисы сообщили: лечение, которое было назначено Заворотнюк, принесло положительный результат. Сейчас актриса живет в загородном доме в элитном подмосковном поселке Крекшино и уже даже может выйти во двор на прогулку. Правда, делает это актриса в сопровождении помощников: близкие боятся, что звезду могут сфотографировать папарацци. А она пока не в том состоянии, чтобы позировать на камеру...

– В светском обществе уже давно говорят о том, что Анастасия пошла на поправку, – говорит певица Анна Калашникова. – Она может разговаривать, гулять. Конечно, Настя несколько изменилась внешне. Но, слава Богу, она жива.

Анна Калашникова // Фото: Instagram

Калашникова уверена: Анастасии стало лучше не только благодаря медикам. По мнению звезды, не последнюю роль в выздоровлении актрисы сыграли ее поклонники.

– За Настю все молились, – продолжает Калашникова. – Если вы помните, близкие даже устраивали коллективную молитву. Это очень правильно: положительная энергия творит чудеса. Сколько раз мы слышали подобные истории. Настя – очень добрый, светлый и позитивный человек. Мне всегда нравилось с ней общаться: от нее исходит свет.

Я знаю, что многие поклонники регулярно ходили в храмы, заказывали ей сорокоусты о здравии. Я тоже так делаю регулярно. С Божьей помощью Настя пошла на поправку.

Сейчас рядом с Заворотнюк ее мама, супруг-фигурист Петр Чернышев и дети.

– Говорить о полном выздоровлении Насти, конечно, преждевременно, – считает Анна. – Но то, что в ее состоянии наметилась позитивная динамика, уже замечательно. Мы все надеемся, что Настя сможет победить болезнь. Потому что она нужна всем: и близким, и коллегам, и поклонникам.

Насколько мне известно, сама Настя настроена оптимистично. После болезни она изменилась: стала радоваться каждому дню! И это правильно.

По словам друзей, Настя уже строит планы по возвращению на сцену. Актриса мечтает вновь начать сниматься в кино и на телевидении. Но сначала ей придется пройти стадию реабилитации.

– Близкие ограждают Настю от внешнего мира и правильно поступают, – продолжает Калашникова. – Никакие волнения и стрессы ей сейчас ни к чему. Настя продолжает находиться под наблюдением врачей. Они, насколько мне известно, в своих прогнозах осторожны, но динамика ее состояния их тоже радуют.

Я знаю, что многие хотят проведать Настю. Но пока это невозможно. Во-первых, Настя еще выглядит не так, как прежде. И из-за этого ей не хочется принимать посетителей.

А, во-вторых, сейчас пандемия, поэтому лучше не подвергать лишний раз организм опасности.