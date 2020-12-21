Николай Платошкин: Члены избиркомов не скрывают своей ненависти к нам

– В Москве тоже работали?

– В столице мы работали 17-го, 18-го и 19-го. Я, как доверенное лицо КПРФ, и моя супруга, как кандидат, а также наш юрист, на своей машине объезжали участковые избиркомы, фиксировали нарушения. Многие нарушения нам удалось устранить. Будем писать жалобы ещё.

На этих выборах власти не надеялись выиграть с помощью вбросов и других обычных приёмов, потому что наша кампания была проведена блестяще. Ранее меня арестовали, чтобы я не участвовал ни в парламентских, ни в президентских выборах (этим объясняется «тяжёлая» статья), потом не пустили на выборы Павла Грудинина, сняли сотни кандидатов разного уровня, таким образом они заранее «отбирали» кандидатов.

Ну, и самое главное. Были особенности, на которых базировались фальсификации этой кампании, таких раньше не было. Это трёхдневное голосование, причём важно, что один из дней был рабочий, и в этот день массы работающих людей голосовали под контролем. Они, как обычно, приходили на работу и слышали: иди голосуй, иначе уволим. Такое делалось в регионах.

– А в столице?

– В Москве тактика была другая. Это электронное голосование. Оно прошло ещё в 6 регионах страны, но больше для антуража. Наше расследование показало: во всех участковых избиркомах Москвы (а мы «обследовали» около 40 в разных округах) количество людей, которые якобы добровольно решили голосовать дистанционно-электронно, было практически одинаковым. 563, 571, 564 и т.д., с разницей в несколько голосов. И чем больше было избирателей на конкретном участке – в Москве их, как правило, от 1600 до 2 тыс. человек, – тем больше было число проголосовавших с помощью компьютера. В столице на выборы в Госдуму, как правило, в среднем приходит половина населения, т.е. если на участке зарегистрировано 1600 человек, то голосует 800. Если из них 564 зарегистрировались для участия в электронном голосовании, то мы с вами понимаем: это – абсолютное большинство.

Когда я «вскрыл» эту технологию, мы с Глазковой решили посмотреть, как подсчитываются электронные голоса. Оказывается, есть специальная участковая избирательная комиссия, и мы туда поехали. Я, как доверенное лицо партии, и она, как кандидат, имеем право участвовать в подсчёте голосов в любых избиркомах на территории России.

– Получилось?

– Приезжаем в комиссию на Краснопресненской набережной, видим там людей в спортивных костюмах, которые говорят: «Мы вас не пустим». Наши удостоверения роли не сыграли, мы попросили сказать, от кого исходит запрет, ничего в ответ не услышали. Вызываем представителя КПРФ из городской избирательной комиссии – его тоже не пускают. Супруга написала в общественный штаб Алексею Венедиктову, он не ответил. Через два часа к нам вышел глава этого УИКа гражданин Павлов Юрий Константинович, пожилой человек. Посмотрел на нас снисходительно и сказал: «Ну и что мне ваши удостоверения? Я не хочу вас пускать. Вы нам не нужны, вы нам помешаете». Всё!

С нами вообще не церемонились. Вы не представляете, как они себя ведут на некоторых участках. На одном из участков встретил депутата Госдумы Сергея Шаргунова, мы знакомы. Он говорит: «Николай Николаевич, я здесь голосую, здесь жена живёт». Сзади нас глава комиссии змеиным шёпотом говорит другой даме: «И не одна, наверно». Такой вот настрой комиссии… У меня спрашивают: «Господин Платошкин, а у вас, вообще, ПЦР-тест есть? Он не липовый?» Вот с кем мы имеем дело. О каком честном подсчёте голосов можно говорить, если члены комиссий не скрывают своей ненависти к нам?

Тем не менее, в Москве в ходе обычного голосования бумажными бюллетенями КПРФ одержала такую победу, какой ещё не было. Потом приходят результаты электронного голосования, и что вы думаете? Почему-то все, кто голосовал электронным способом, – голосовали за «Единую Россию». И по результатам «бумажного» плюс электронного голосования оппозиция по Москве не выиграла.

– Никто вообще не ожидал, что КПРФ сможет выиграть в столице по «бумагам»...

– Да, коммунисты в Москве никогда не побеждали по «бумагам», всегда выступали достаточно скромно. Но сейчас за нас голосовали не только левые избиратели, голосовали просто порядочные люди, которым вся эта ложь, грязь и лицемерие надоели. Если бы, скажем, «Яблоко» имело шансы победить «Единую Россию», то, наверное, всем стоило объединиться вокруг «Яблока». Но эта партия не имела шансов пройти в Думу, мы это понимали. А у нас был шанс выиграть выборы, и мы их по «бумагам» выиграли! Но против нас использовали электронное голосование.

Спрашиваю председателя одной территориальной комиссии: «Вы можете объяснить, как это голосование происходит технически? Вот человек зашёл на сайт госуслуг, поставил галочку – куда это все идёт? Кто администратор? Кто скрипты делает?» Слышу в ответ: «Если бы мы это знали. Нам департамент по информационной политике Москвы просто спускает данные». То есть у нас государственное учреждение Собянина, который является одним из руководителей «Единой России», голоса подсчитывает. Это незаконно.

В общем, в регионах – массовый сгон населения на участки в рабочий день, в Москве – электронное голосование. Никакие вбросы не требуются, все «тихо-благородно». Хочу подчеркнуть: мы мобилизовали население голосовать за левый блок, и таких результатов ещё никто никогда не видел. Я горжусь этим. Властям не оставалось ничего, кроме того чтобы пуститься во все тяжкие. К чему это привело?