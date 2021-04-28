Отец арестованного Николая Платошкина потребовал пустить к его сыну врачей

Николай Платошкин-старший заявил, что его сын нуждается в медицинской помощи.

28 апреля состоялась пресс-конференция, в ходе которой сторонники, адвокаты и члены семьи лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина обсуждали его судьбу.

– Вот уже 11 месяцев он сидит под домашним арестом, с браслетом, без прогулок, без общения. К нему могут приходить только родители, в том числе я, потому что моя супруга болеет и не может по состоянию здоровья приезжать к нему, – рассказал отец Николая Платошкина.

– Я приезжаю к нему 2 раза в неделю. В одной руке у меня авоська с продуктами, в другой – трость.

Он один в квартире, которая завалена книгами, и ему необходимы прогулки, которые до сих пор запрещены. За эти 11 месяцев он уже трижды побывал в медицинском учреждении, один раз – в предынфарктном состоянии.

Сейчас он также нуждается в помощи врачей, но врачей к нему просто так не допускают: только по запросам через адвокатов, суды, следственные органы.

– Последний раз судья сказала: «Если он так плохо себя чувствует, пусть потерпит». Видите, какой цинизм! Я считаю, что в отношении моего сына творится беззаконие.

По сути выдвигаемых против Платошкина обвинений адвокат политолога Александр Обозов отметил:

– На моей памяти это первый в истории случай, когда человека обвиняют в преступлении, которое, может быть, когда-нибудь в будущем, по мнению следствия, будет совершено. Но несовершенное преступление они считают тяжким. Вот такой абсурд.