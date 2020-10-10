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08 октября, четверг

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"Меня не сломают!": Николай Платошкин дал первое интервью после ареста

Политика
15:20, 10 октября 2020

"Меня не сломают!": Николай Платошкин дал первое интервью после ареста
Фото в статье: скриншоты Youtube
Фото в статье: скриншоты Youtube

Находящийся под домашним арестом политик ответил на вопросы Sobesednik.ru, которые мы передали его адвокату.

Недавно Sobesednik.ru опубликовал интервью супруги политолога, доктора наук, экс-дипломата Николая Платошкина. До недавнего времени он был хорошо известен российским телезрителям, а ныне не просто опальный политик, но и помещенный под домашний арест. Ему запрещено прогуливаться под осенним небом и общаться с кем-либо, кроме адвокатов и самых близких родственников.

Адвокаты передали ему наши вопросы, заверив, что ограничения отвечать на них у Платошкина нет.

Про жизнь под домашним арестом

– Как вы себя чувствуете, вернувшись из больницы?

– Отвечу известной фразой: «Они не дождутся». Считаю, что Следственный комитет, суды и ФСБ, лишив меня прогулок более чем на 120 суток, решили подорвать мое здоровье. Или вообще убить.

Я не был в больнице с 1978-го, – с тех пор, как перед армией мне удаляли гланды. Теперь вот 4 сентября побывал в реанимации. И врачи, и судмедэксперт констатировали, что реанимация стала прямым следствием домашнего ареста без прогулок.

Кстати, лечили меня в обычной московской больнице – ГБУЗ ГКБ им. В.П. Демихова на востоке столицы. Пациенты даже удивлялись, что Николай Николаевич Платошкин лечится вместе с ними и ест обычную больничную еду.

Там я лишний раз убедился в правильности наблюдения: чем больница менее «блатная», тем лучше там врачи. Например, Наталья Сергеевна Страхова, заведующая кардиологией, прекрасный советский Врач с большой буквы. Огромное спасибо врачам!

– Как вы коротаете время под домашним арестом?

– Много читаю. Перечитываю своих любимых авторов Анатолия Рыбакова, Виля Липатова, Бориса Васильева, Валентина Пикуля. 1 сентября умер любимый писатель моего детства Владислав Крапивин, и я (уже в больнице) перечитал его прекрасную трилогию про Сережу Каховского. Рекомендую всем родителям прочитать ее вместе с детьми.

Помимо чтения, изучаю новые иностранные языки, слежу за новостями, играю с отцом в шахматы...

– Откуда узнаете новости? Телевизор вам смотреть разрешено?

– Телевизор смотреть разрешено, нельзя пользоваться интернетом.

По телевизору, помимо советских и хороших западных фильмов, ничего не смотрю, не хочу тратить время на пустоту и голую пропаганду, а также на тех телеведущих, которые раньше звали меня поучаствовать в их программах, а теперь трусливо обходят мое так называемое «дело». Информацию черпаю из прессы.

– Какие из новостей последних месяцев вас впечатлили?

Протесты в Хабаровске, ситуация в Белоруссии, война на Кавказе, отравление Навального, «выборы» 13 сентября, в которых мне противозаконно не дали участвовать.

Про конфликт между Азербайджаном и Арменией

– Давайте начнем с войны на Кавказе, ведь одной из ваших должностей в МИДе был пост заведующего департаментом Армении. Как вы думаете, почему именно сейчас произошла вспышка конфликта между Арменией и Азербайджаном 30-летней давности за Нагорный Карабах? В чем заключается роль Турции и какими, на ваш взгляд, должны быть действия России?

– Войну в Карабахе начала Турция, чтобы досадить России. Турки перебросили на фронт против армян тех самых террористов из Сирии, которые там убивали наших солдат и офицеров.

Если турки и террористы сломят армян, они придут к нам на Северный Кавказ. Такое уже было в 1990-е годы. Помните? Тогда террор дошел и до Москвы. Погибли десятки тысяч наших граждан.

Армения – наш союзник по договору о взаимопомощи 1997 года, там стоит наша 102-я военная база. Мы не имеем права бросить Армению в беде перед лицом турецкой агрессии.

Про болезнь Дональда Трампа

– У вашего затворничества есть, по крайней мере, одна положительная сторона: сокращение до минимума социальных контактов уменьшает возможность заразиться коронавирусом. Дональда Трампа эта участь не миновала. У вас есть представление о том, как его болезнь отразится на результатах запланированных на начало ноября выборов в США (вы же работали одно время на дипломатическом поприще и в Америке)? Ожидает ли, на ваш взгляд, эту страну новая вспышка насилия или политические механизмы позволят ее избежать?

– Что касается коронавируса, то я не боюсь заразиться. Если судьбе будет угодно испытать меня, то что ж...

Что же касается США, то так называемые эксперты, например, из «60 минут», давно предрекают развал этой страны. Так же как и всякие «экономисты» день ото дня предрекают крах доллара.

Устойчивость США базируется не на армии или полиции, а на том, что народ имеет реальное право поменять на выборах власть, и поэтому большинство считает власть своей. В России, по-моему, после июльского многодневного голосования за пределами избирательных участков никаких реальных выборов не осталось.

Пропасть между властью и народом является основной причиной слабости России. И никакие ракеты не помогут.

Про отравление Навального

– Некоторые аналитики проводят аналогию между невзгодами, свалившимися на вас, и историей с отравлением Алексея Навального. Верите ли вы в то, что его действительно отравили? Если да, то кто и зачем, на ваш взгляд?

– У меня нет особых сомнений, что Навальный был отравлен. Кто это сделал? Тут только два варианта. Либо российские власти (как считает сам Навальный), либо враги российских властей. Но я сомневаюсь, что у западных спецслужб существует такая разветвленная агентура в Томске или Новосибирске. Это ведь целая операция – проникнуть в гостиницу в региональном центре и нанести яд на предметы обихода Навального в его отсутствие. Если западные спецслужбы могут все это в Томске, то надо признать, что ФСБ там просто провалилась.

И еще. Во время работы в Берлине мне доводилось бывать в клинике Шарите по служебным делам. Там работают прекрасные и честные специалисты, очень дорожащие своей репутацией. Тем более, что в ФРГ за липовый диагноз можно сесть в тюрьму на много лет. Так что в объективности диагноза клиники Шарите у меня нет никаких сомнений. Кстати, если у наших дипломатов в Берлине или у членов наших официальных делегаций случались проблемы со здоровьем, их везли на обследование только в Шарите.

Про «дело Платошкина»

– На какой стадии находится сейчас возбужденное против вас дело?

– Лишний раз убеждаюсь, никакого дела в отношении меня нет. Когда меня без санкции суда обыскивали 4 июня, следствие просило Басманный районный суд поместить меня под домашний арест, потому что моя вина якобы подтверждается какими-то проведенными экспертизами по моим роликам в интернете. Так вот – никаких экспертиз нет и по сей день!

Меня арестовали только для того, чтобы лишить общения с народом. Тяжелую статью, т.е. призыв к массовым беспорядкам с применением оружия, взрывчатых веществ и прочий бред, мне вменили только потому, что по ней можно избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Если бы статья УК была более легкой, то мне пришлось бы дать подписку о невыезде, не более. А это в планы моих преследователей не входило, потому что я бы мог по-прежнему общаться с людьми, например, в интернете.

Они хотят «подарить» мне судимость, чтобы лишить возможности баллотироваться в Государственную Думу в 2021-м.

Однако ни с какой судимостью, пусть даже в виде штрафа, я не смирюсь, и буду обжаловать ее в Европейском суде по правам человека. Я чист перед своей Родиной и народом. Впрочем, в любом честном суде сфабрикованное против меня липовое «дело» и так не имеет никакой перспективы.

Они не разрешают ни прогулок, ни даже вызова на дом парикмахера. И думаю вот почему. Мелким и подлым людям, организовавшим это «дело», доставляет радость сама возможность хоть как-то поиздеваться надо мной, их  бесит то, что я – другой. Что живу в обычной квартире и что никаких миллионов и золотых слитков у меня нет. Только тысячи книг. Книг, которых в их квартирах никогда не было и не будет.

– Предположим, все в итоге разрешится, и ваше дело закроют. Будете возвращаться в политику? Или предпочтете профессорскую деятельность? Все еще есть желание баллотироваться в Госдуму?

– Когда мое дело будет закрыто за отсутствием состава преступления – а по закону по-другому и быть не может! – я продолжу служить своей Родине в любом качестве.

Я не сдамся, меня не сломают.

Станислав Варыханов.

досье

Как утверждает супруга политкиа Анжелика Глазкова, Платошкин стал персоной нон-грата на телевидении после того, как осенью 2019-го ведущая Ольга Скабеева поинтересовалась у него в прямом эфире, готов ли он стать президентом России, и услышала положительный ответ. После этого лидера движения «За новый социализм» можно было увидеть исключительно в сети.

Однако по-настоящему тучи нависли над Николаем Платошкиным нынешним летом, когда Следственный комитет возбудил в его отношении уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1.1 ст. 212 УК России (склонение или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти), и по статье 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Платошкин был помещен под домашний арест, откуда был вынужден переместиться на больничную койку с диагнозом «предынфарктное состояние». Сегодня он снова дома и снова под арестом.

Тема: Платошкин

Теги: #Путин #Навальный #Трамп

Рубрика: Политика

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