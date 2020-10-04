В Беларуси традиционно: митинги, задержания, спецтехника и проблемы с Сетью

На еженедельную воскресную акцию протеста против режима Александра Лукашенко стянули спецтехнику, водометы, армейские грузовики и бронетехнику. Возле Дворца Независимости порядка 10 БТРов. Устанавливаются ограждения, центральные станции метро перекрываются, пишут о проблемах в работе мобильного интернета. Ряд торговых центров закрыты.

В некоторых районах Минска уже собираются различные (как крупные, так и маленькие) колонны протестующих, порядка нескольких сотен людей подошли к стеле «Минск — город-герой». Также сообщается о задержаниях, в том числе и случайных прохожих, которые просто стоят у лавочек, и журналистов силовиками в балаклавах без опознавательных знаков. Напомним, что аккредитацию забрали у издания TUT.BY и всех иностранных изданий, так что они не могут законно работать на массовых мероприятиях.

Оператор А1 снова отчитался в соцсетях, что скорость работы мобильного интернета в Минске снижена по распоряжению властей.

Как передает TUT.BY, кроме обычных предупреждений, что акция несогласованна, силовики также крутят запись, запрещающую носить маски, веренее, «скрывать свои лица под масками». Напомним, что в мире и в Беларуси пандемия коронавируса.