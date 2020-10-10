В Хабаровске ОМОН избил протестующих и впервые разогнал митинг

В Хабаровске применили силу против граждан, вышедших на акцию протеста в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала. Это первый раз за три месяца протестов, когда митинг разогнали с помощью силы, пишет DVHab.

По данным DVHab, задержаны 25 человек. «МБХ медиа» пишет, что задержаны более 40 участников акции.

Днем протестующие выставили палатки у здания правительства, после чего полиция потребовала убрать конструкции, но граждане не стали подчиняться требованиям. В итоге из здания правительства вышли ОМОНовцы и начали забирать людей, бить участников акции и сворачивать палатки.

По данным журналиста Андрея Пастухова, одна из участников акции находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Также известно, что в медучреждение доставлен водитель «фургаломобиля» Андрей Маклыгин. Он был доставлен в реанимацию после удара ОМОНовца.

Мэрия Хабаровска сообщала, что в сегодняшнем митинге приняли участие «едва ли 500 человек», передает «Новая газета».