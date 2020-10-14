"Чего боитесь? Заходите!": Платошкин жестко разнес Путина и вызвал его на встречу

Известный российский политик и политолог Николай Платошкин, хорошо знакомый широкой публике благодаря своей резкой риторике и критике власти, как известно, находится под домашним арестом. Причем обвинение, из-за которого Платошкин стал фигурантом уголовного дела, для многих звучит пугающе: «склонение к массовым беспорядкам». Сам политик, равно как и его сторонники, считают, что под арестом он находится за преступление, которого не совершал.

Между тем, даже оказавшись под столь серьезным давлением Николай Николаевич не растерялся и продолжил критически высказываться в адрес федерального центра, в очередной раз подчеркивая свое несогласие с социальной и экономической политикой государства, которую считает деструктивной и направленной против простых россиян.

А недавно Платошкин и вовсе решил лично обратиться к Путину и сделал публичное заявление, в котором, похоже, решил не «шлифовать» текст и не сдерживать эмоций, выдав массу обвинений в адрес российских властей. Более того, политик отметил, что если президент России Владимир Путин «видит в нем соперника», то делает правильно. Наконец, задал он главе государства и ряд вопросов, которые считает для себя и общественности важными.

«Я — Платошкин Николай Николаевич, обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Сразу хочу сказать, что ни о чем просить и ни в чем каяться я не собираюсь. Я чист перед своей Родиной и перед своим народом, я ни в чем не виноват. Обращаюсь к Путину лишь потому, что многие считают — Путин не в курсе того беспредела, который со мной происходит, он ничего не знает. Так вот узнайте, пожалуйста, гарант конституционных прав, что с 4 июня я нахожусь под арестом по обвинению в преступлении, которое я не совершал. Все это время я нахожусь без прогулок, и как человек, который ни разу не попадал в больницу ранее, 4 сентября попал в реанимацию. Несмотря на то, что и судмедэксперт, и врачи констатировали прямую связь моего предынфарктного состояния с отсутствием прогулок, следователям было наплевать. Я считаю, у следственной группы есть преступный умысел по подрыву моего здоровья. С 4 июня никаких следственных действий не было, никаких экспертиз не производилось — у них нет ничего.

Здесь два варианта: либо это приказали лично вы, а так считают многие, потому что считают, что вы увидели во мне соперника. Правильно, кстати, увидели. Я хочу сказать, что мне не нравится ваша социально-экономическая политика, она мне сильно не нравится, потому что проводится в интересах узкой группы лиц за счет трудового населения.

Неужели вы боитесь дебатов? Лукашенко пришел в СИЗО к претендентам на пост президента, поговорил с ними. Вы то чего боитесь? Заходите! Ехать вам недалеко — поговорим.

Если не хотите, я понимаю, что вы очень заняты, а с другой стороны всего лишь нарушаются права одного из граждан России. Сколько таких по России…

Второй вариант: приказали ваши помощники, которые решили перед вами выслужиться. Это, знаете, как царю Ироду голову Иоанна Крестителя на подносе принесли, а тут решили Платошкина преподнести. Видишь ли, возомнил, решил он что-то там критиковать, даже по фамилиям всех называет. Называл и буду называть. Поймите, Владимир Владимирович, всех не пересажаете! Чем скорее вы поймете, что надо изменить нашу политику, чтобы она начала отвечать интересам большинства населения, тем лучше. В конце хотелось бы добавить, что я верю в Россию и верю в то, что чудовищная дикость, царящая в нашей стране, падет», — заявил Николай Платошкин в эфире своего Youtube-канала.