Николаю Платошкину отказали в прогулках, несмотря на рекомендации врачей

Об этом решении следователи сообщили сегодня находящемуся под домашним арестом политику.

– Мой муж пробыл в больнице 12 дней. После выписки врачи официально рекомендовали прогулки 2-3 часа в день. Этого же потребовал в своем официальном заключении судмедэксперт, – рассказала Sobesednik.ru супруга Платошкина Анжелика Глазкова. – 23 сентября адвокаты (со ссылкой на эти документы) в очередной раз попросили разрешить Николаю прогулки. По закону следователи должны были рассмотреть ходатайство в течение 3 дней. И по телефону они даже говорили адвокатам: мол, скорее всего, прогулки разрешат, так как для этого есть все основания.

Потом они вдруг все сразу заболели, – продолжает Анжелика. – Синхронно. А 13 октября сквозь зубы сообщили, что в прогулках отказано. Как их после этого назвать – решайте сами.

Напомним, политик был задержан летом, ему вменяют ч. 1.1 ст. 212 УК России и ст. 207.1, признаки которых следователи увидели в видеороликах Платошкина. Однако результатов экспертизы этих материалов еще не было представлено.

Между тем, все это время политик находится под домашним арестом. Месяцы, проведенные взаперти и под гнетом стресса, не могли не отразиться на его здоровье: не так давно Платошкин побывал в реанимации.

Sobesednik.ru следит за состоянием здоровья и событиями вокруг опального политика.

Станислав Варыханов.