Андрей Кончаловский заявил о поддержке арестованного социалиста Платошкина

Брат Никиты Михалкова, кинорежиссер Андрей Кончаловский первым поставил подпись под обращением к президенту. 21 декабря Sobesednik.ru опубликовал открытое письмо Владимиру Путину от инициативной группы в защиту оппозиционного политика Николая Платошкина.

Платошкин продолжает находиться под домашним арестом, ему собираются предъявить обвинение по ст.212 УК РФ, хотя еще до задержания эксперт СКР не обнаружил в его роликах ни одного призыва к экстремистским действиям. Sobesednik.ru поговорил с женой Платошкина Анжеликой Глазковой о том, что сейчас происходит с арестантом и его делом.

Анжелика Глазкова

– Первой под открытым письмом Путину стоит подпись известного режиссера Андрея Кончаловского. Почему обратились именно к нему?

– У них был прямой контакт с Николаем Николаевичем. Я связалась с Андреем Сергеевичем, и он сказал, что поможет, так как питает огромное уважение к Платошкину. Нельзя сказать, что они дружат, у них приятельские отношения.

Однажды, кажется, это был 2019 год, Кончаловский сам позвонил Николаю Николаевичу, сказал: «Хочу познакомиться». И пригласил в театр на премьеру.

У них было несколько таких встреч, они в основном обсуждали ситуацию в стране. Кончаловского это очень интересует. Он нас постоянно приглашал на премьеры. А недавно прислал ссылку на свой последний фильм «Дорогие товарищи», говорит: «Пусть Николай Николаевич посмотрит, мне важно его мнение».

И сейчас Андрей Сергеевич в недоумении от той ситуации, которая складывается вокруг мужа.

– Подписался так же и Владимир Меньшов…

– Да, но с ним лично муж не знаком. Я сама ездила к Владимиру Валентиновичу. Принимал он меня любезно. Я ему рассказывала о той обстановке, которая сложилась вокруг мужа...

– Подписал и Владимир Бортко, но не видно подписи Геннадия Зюганова. Почему?

– К Владимиру Владимировичу я ездила в Госдуму – он сам меня туда пригласил. А заместитель Геннадия Андреевича в ЦК КПРФ Юрий Вячеславович Афонин сейчас в больнице с коронавирусом. Он готов был помочь связаться в Зюгановым, но мы уже просто не стали ждать, пока он выпишется.

– А почему? У вас намечаются какие-то события?

– Во-первых, на этой неделе будет очередное заседание суда по нашей жалобе на меру пресечения в виде домашнего ареста. Мы все-таки пытаемся доказать, что не надо держать больного человека без прогулок и воздуха.

Тем более что даже экспертиза не нашла ничего предосудительного в видеороликах Николая Платошкина. То есть он невиновен, но сидит.

Во-вторых, в конце декабря дело будет передано в прокуратуру, и мы очень надеемся, что хотя бы там увидят всю его сфабрикованность.

– То есть Николай Николаевич с адвокатом сейчас знакомятся с материалами уголовного дела?

– Да. Они уже изучили 18 томов из 24. И знаете, чем наполнены эти тома?

Например, кажется, папок 10 – это нормативная документация из регионов: ответы на запросы следователей, что они сделали в плане борьбы с коронавирусом.

– Какая связь между коронавирусом и делом Платошкина?

– Не знаю. Есть еще папки с показаниями людей, которых опросило следствие. Практически все говорят, что готовы жизнь за Платошкина отдать, потому что он честный политик… В общем, отзываются о моем муже исключительно в превосходной степени.

Короче, получается, что у следствия ничего нет для обвинения по 212-й статье.

– Но они его предъявили?

– В обвинении они пишут: призывал и склонял к массовым беспорядкам. Кстати, склонял – это подпункт 1 (до 10 лет заключения), а призывал – это 3 подпункт ст. 212 УК РФ (2 года заключения). Но самое удивительное, что они пишут: под видом призыва к законным акциям, митингам и выборам маскировал свою преступную деятельность. Представляете? Это что за «маскировка» такая? Как они эту нелепую конструкцию будут в суде доказывать? И как суд будет из этой ситуации выходить?

Получается, мы уже до инквизиции опустились – ничего не делал, но маскировал, наверное…

Следствие хотело продлить домашний арест Николая Николаевича до 2 февраля 2021 года. Но тут уже и прокуратура взбунтовалась, сказав: чем вы занимаетесь полгода, чего человека под арестом держите? И тогда следователям только 2 месяца согласовали.

Но сейчас – вот уже скоро, в конце декабря – с делом будет знакомиться прокуратура, и если она все эти нелепости пропустит, тогда вообще даже не знаю, что будет...