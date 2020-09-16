Деньги Усманова, дух Сталина и Высоцкая: чем сильны "Дорогие товарищи" Кончаловского

Новый фильм Андрея Кончаловского о расстреле советских рабочих подогрел споры о мировоззрении режиссера.

Новый фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» получил на Венецианском фестивале спецприз жюри (по сути почетное второе место). На днях спецпоказом фильма завершится и сочинский «Кинотавр». В кинотеатрах картина появится в ноябре. Но уже сейчас о ней много споров.

Кончаловский снял кино об одной из самых неприглядных страниц послевоенного советского прошлого (26 убитых протестующих, вышедших в 1962 году на площадь города Новочеркасска с требованиями повышения зарплаты, плюс семеро расстрелянных по приговору суда и гриф строжайшей секретности о тех событиях вплоть до перестройки). Снял в момент, когда тема актуализировалась, а белорусские события для российского зрителя являются почти идеальным документальным фоном.

Пока «Дорогих товарищей» видели лишь немногочисленные российские критики, побывавшие на показе в Венеции. В их числе — Антон Долин, традиционно активно общающийся с аудиторией в фейсбуке. Долин в сети фильм защищает и всячески рекомендует, в то время как часть его аудитории обращает внимание на то, что Андрей Сергеевич Кончаловский в последние годы резко развернулся в своем миропонимании в сторону оправдания и даже пользы диктатуры для российского общества.

По мнению Антона Долина, фильм «желательно посмотреть всем. На начальном титре «Алишер Усманов представляет» при желании можно зажмурить глаза». Последнюю свою ремарку кинокритик объяснил тем, что «многие принципиально не желают смотреть фильм, в титрах которого значится Алишер Усманов».

Наряду с деньгами Усманова в фильме улавливается дух Сталина (к тому времени уже почившего, но оставившего шлейф в виде всесильного и всеподавляющего НКВД). При этом сам режиссер Кончаловский в Венеции рассуждал о том, что Хрущев предал Сталина, а решение о разоблачении культа личности было… ошибочным и «примитивным». Тем удивительнее, что критики-вольнодумцы нашли его фильм глубоким и обязательным к просмотру россиянами. В ответ на реплики Кончаловского Долин смог только пожать плечами и ответить: «Ну господь ему судья».

Юлия Высоцкая в фильме «Дорогие товарищи!»

К теме расстрела в Новочеркасске ранее обращался режиссер Сергей Жигунов в сериале 2012 года.

Супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая, сыгравшая главную роль ответственного партработника, родилась в Новочеркасске.