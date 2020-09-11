"Согласен с Мао": Андрей Кончаловский осудил развенчание культа личности Сталина

Режиссер Андрей Кончаловский считает развенчание культа личности Иосифа Сталина ошибкой сменившего его Никиты Хрущева.

Об этом он заявил после премьеры своего фильма «Дорогие товарищи» в Венеции, передает «РИА Новости». Картина повествует о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

«Я думаю, что многие коммунисты после ХХ съезда остались огорчены, и я думаю, это было плохим решением Хрущева. Я согласен с Мао Цзэдуном, который сказал: "Хрущев идиот, он предал коммунизм"», – цитирует агентство Кончаловского. Режиссер подчеркнул, что в КНР «Мао до сих пор на стенах, а китайцы строят общество на его идеях».

По словам Кончаловского, «абсолютная свобода не создает ничего, кроме зоопарка». «В этом смысле я считаю, что дефицит необходим для того, чтобы человек был человеком. Когда слишком холодно или слишком жарко, человек теряет человеческие черты», – пояснил он.

По мнению Кончаловского, Никита Хрущев «не был очень умным человеком» и исходил, прежде всего, из соображений безопасности. Режиссер отметил, что при Брежневе и Андропове эта тенденция стала более явной. «И в 1980-е годы они полностью продались американцам. Я говорю про ведущих представителей правительства, они все были проамериканские, они ненавидели идеологию и хотели легализовать свое богатство, чтобы передать его своим детям», – сказал режиссер.