Андрей Кончаловский: Надеюсь, мы отделимся от Европы каменной стеной

Режиссёр Андрей Кончаловский принял участие в онлайн-конференции в рамках проекта Московской школы управления «Сколково». Поводом стал готовящийся режиссёром проект, в котором он планирует сделать анализ поведения русского человека в режиме карантина и самоизоляции. Однако разговор, как водится, вышел на более глобальные философские темы, и прежде всего о кризисе западной цивилизации и классовом неравенстве.

– Наша культура находится на уровне XIV-XV века в Европе, – сказал Андрей Сергеевич о России. – Это неплохо. Там были Леонардо и Микеланджело, которых сегодня у них нет. И мы находимся по отношению к европейцам в более выгодном положении. У нас остались ценности ТОЙ Европы. Я надеюсь, что мы отделимся от Европы (нынешней Европы. – Прим. Sobesednik.ru) каменной стеной.

Андрей Кончаловский считает, что западная цивилизация «отрывается от своих основ», в отличие от мусульманских стран, Индии, Китая, которые продолжают сохранять свои вековые традиции.

«Не дай Бог нам оказаться по ту сторону от этого разрыва», – добавил режиссёр, призывая не идти за европейской цивилизацией. «Обилие информации лишает человека памяти», – посетовал он и привёл пример, как одна европейская домохозяйка, выйдя из дома в магазин с использованием навигатора GPS, заблудилась и не могла вернуться, потому что аппарат разрядился. «Человек опирается на память вне себя, всё больше полагается на big data, это очень серьёзная угроза», – считает Кончаловский.

Распад СССР режиссёр назвал «самым страшным, что могло произойти с русской цивилизацией». Этот распад он связал с появлением интернета (хотя всемирной паутиной россияне начали пользоваться лишь лет через десять лет после распада Союза. – Авт.) и европейскими принципами «Возьми от жизни всё» и «Время – деньги». «Разве время – это деньги? Это еврейский принцип, когда давали кому-то в долг и через некоторое время нужно было вернуть», – сетует Андрей Кончаловский.