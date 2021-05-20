"Мама плакала, представляя меня в наручниках": первое интервью Платошкина на свободе

Накануне, 19 мая, Гагаринский суд Москвы приговорил лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина к пяти годам лишения свободы условно и назначил штраф в размере 700 рублей. Одно из первых интервью политик дал корреспонденту Sobesednik.ru.

У Платошкина отняли все гаджеты, и на связь вышел с чужого телефона, поэтому видео получилось некачественным.

– У меня отобрали все – мобильные телефоны, компьютеры, штативы, короче, все подчистую. Так что я в таком положении. Поэтому извиняюсь за качество связи, – объясняет политик.

Судье потреболвася всего один день, чтобы разобраться в этом деле. Причем в суд Платошкина, по его словам, везли, как маститого заговорщика, тайно.

– 18 мая, судебное заседание должно было состояться в 10 утра, – рассказывает политик. – В 6:40 утра приехал сотрудник ФСИН, который меня всегда доставлял в суд (раньше шли заседания не по существу дела, а по ходатайствам об изменении меры пресечения. – Прим. Sobesednik.ru). Я спросил: «А зачем в такую рань? Куда мы поедем?» Отвечает: «Так надо».

– У меня сложилось впечатление, что они просто хотели меня привезти в суд часам к восьми, чтобы мои сторонники, которые собрались у суда к 10, меня не увидели. И мое предположение подтверждается тем, что они меня в этот раз завели в суд с какого-то заднего двора… Но это настолько мелко и трусливо… Ну, увидели люди Платошкина, ну и что? Власть этого боится? Я понять не могу.

Папа Платошкина был на суде, и именно ему сын посвятил свое короткое последнее слово: «Папа, только дождитесь меня, доживите...». А мамы на заседании не было. Как выяснилось, она провожала сына на приговор из дома.

Отец Николая Платошкина, тоже Николай//фото: Елена Скворцова, "Собеседник"

– Мама сегодня, 19 мая, утром приехала провожать меня – в тюрьму, как она ожидала, – рассказывает Николай Николаевич. – И я поехал в суд с вещами, без шнурков, без ремня, без денег, с котомкой с бутербродами (на случай, если я попаду в тюрьму после того, как там закончится раздача еды).

– А мама – вы удивитесь – плакала даже не потому, что я могу в тюрьме оказаться. Она мне так говорила: «Коль, ну, люди они везде есть. Просто я не могу себе представить сына в наручниках. Я не хочу это видеть. Поэтому в суд я не поеду». Она, естественно, не сомневается, что я невиновен. А видеть невиновного человека в наручниках – выше ее сил.

Платошкин рассказал «Собеседнику» о первых глотках свободы – как приехал с женой к дому и просто сел на лавочку у подъезда, дышал воздухом, и это – большое наслаждение для него после года, проведенного под домашним арестом и без права на прогулки. Рассказал он также и о том, что чувствовал после суда.

– Да вы знаете, радость в жизни… Когда я вышел из здания Гагаринского суда, радость в жизни – это люди. Хотелось всех обнять, расцеловать… Я по возможности попытался это сделать, но просто не успел. Думаю, если бы не солидарность людей со мной – причем, абсолютно разных: по возрасту, по политическим взглядам, большинство из которых меня до этого даже не видели никогда… Это благодаря их поддержке я сейчас сижу в квартире, а не в другом месте. И я от всей души благодарен тем, кто меня поддерживал. И это главное.

– И так как я сейчас общаюсь с корреспондентом «Собеседника», должен сказать, что вы первые из СМИ начали поддерживать меня еще прошлым летом, когда мое дело пытались активно замолчать, так что вам отдельное спасибо и большая человеческая благодарность.

Большое интервью с Николаем Платошкиным читайте в ближайшем выпуске газеты "Собеседник" и на сайте Sobesednik.ru.

