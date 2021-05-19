Платошкин вышел на свободу: политик сделал первое заявление после приговора

19 мая Гагаринский суд Москвы вынес приговор политику Николаю Платошкину. Накануне обвинение запросило для политика 6-летний срок заключения.

До ареста Николай Платошкин был известен в довольно узком кругу. После ареста оставался открытым вопрос: за что? Платошкин, как говорят многочисленные эксперты, не делал ничего такого, чего не делают другие политики левого толка. Сегодня суд «открыл глаза» всем. От каждой строки обвинения кровь стынет в жилах.

Итак, по мнению обвинения, Платошкин, «в неустановленное время, имея политические цели», принял решение создать движение «За новый социализм» и собрал соратников – 50 тысяч человек.

С их помощью и посредством ЭВМ он создал интернет-ресурсы. В том числе странички на «Одноклассниках». Ну, однозначно, негодяй.

На вышеозначенных ресурсах Платошкин и его сторонники размещали видео, содержащие… критику действий режима. По мнению обвинения, Платошкин намеренно склонял людей «нарушать эпидемиологические ограничения с целью создания массовых беспорядков с применением насилия к силовикам». При этом он пытался скрыть свою противоправную деятельность призывами к законным методам выражения политической воли. Доказательств тому множество. Вот, например, видео под названием «Встреча Николая Платошкина с жителями Новороссийска». Какое, что называется, гнусное коварство!

Платошкин, слушая один пункт обвинения за другим, лишь улыбался и поглядывал на часы. У входа в суд недопущенные в зал граждане устроили небольшой митинг, требуя освобождения не только Платошкина, а вообще всех политзаключенных. Все это на фоне мощной колонны съехавшихся к суду автозаков.

Чтение приговора там временем продолжалось и становилось все менее ясно, что вменяется в вину политику.

Судья Арбузова без конца зачитывала какие-то антикоронавирусные документы и создавалось впечатление, что сейчас Платошкина обвинят в создании и распространении смертельно опасного вируса.

Оказалось также, что при обыске в его доме было установлено, будто он собирается участвовать в выборах, что еще не самое главное преступление. Главное – что собирается потратить на них 20 с лишним млн рублей. Как это можно обнаружить при обыске, оставалось только гадать. Показания свидетелей защиты судья Арбузова не учла: не нашла оснований не доверять доказательствам обвинения. Ну а слова свидетелей о том, что Платошкин не призывал к массовым беспорядкам, по мнению суда, «не могут быть признаны доказательством, так как являются оценочным суждением».

В общем, суд счел Платошкина реально опасным. Правда, возраст, инвалидность, наличие наград и всего лишь первое привлечение к уголовной ответственности послужили смягчающими обстоятельствами.

Платошкина признали виновным по прим.1 212 УК РФ и прим.1 207 УК РФ и приговорили к 5 годам условного срока и штрафу в 700 тысяч рублей. Так особо опасный преступник, почти год просидевший под домашним арестом, покинул здание суда и отправился домой уже свободным человеком.

А наблюдатели остались с вопросами: «Что это было?» и «За что?» Хотя по нынешним временам условный приговор может означать полное оправдание.

Оказавшись на улице и отвечая на вопрос своих сторонников о дальнейших планах, Николай Платошкин заверил, что, поскольку теперь сам не сможет участвовать в выборах в Госдуму, сделает все возможное по мере сил, чтобы оказать поддержку достойным кандидатам.

кстати

Сергей Удальцов, координатор «Левого фронта», отреагировал на приговор Николаю Платошкину, сделав следующее заявление: «Дело Платошкина похоже на политическую расправу, которая должна максимально мобилизовать и сплотить всех сторонников социализма. Если не будет единства – так и пересажают поодиночке».