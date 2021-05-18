Для Платошкина запросили 6 лет колонии за призывы к беспорядкам и дезинформацию

Гособвинитель в Гагаринском суде Москвы озвучил сроки, запрашиваемые для политика Николая Платошкина. Его обвиняют по статьям УК о вовлечении граждан в совершение массовых беспорядков и распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда пишет, что Платошкину запросили шесть лет колонии общего режима.

Приговор коммунисту начнут оглашать в четверг, 19 мая в 13:00.

Дело на Платошкина было заведено в июне 2020 года. В феврале суд проходил без его участия, поскольку в январе политик был госпитализирован с ковидной пневмонией.