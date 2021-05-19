Платошкина приговорили к 5 годам условно и штрафу в размере 700 тысяч рублей

Журналист Максим Шевченко из Гагаринского суда сообщает, что коммуниста Николая Платошкина приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Также он должен будет выплатить штраф в размере 700 рублей, пишет Znak.com.

Напомним, дело против политика было заведено летом минувшего года. Его обвиняли по статьям о вовлечении граждан в беспорядке и дезинформации, вредоносной для населения.

Гособвинения просило для основателя движения «За новый социализм» 6 лет лишения свободы.

В доход государства будут обращены деньги и устройства, изъятые у политика при аресте.