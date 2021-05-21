Год под домашним арестом. Фоторепортаж Sobesednik.ru из квартиры Николая Платошкина

Вот в этой тесной маленькой квартирке, где повсюду – книги, и провел политик свой домашний арест. Год, не считая того времени, когда он находился в больницах – сначала, в сентябре 2020-го, с гипертоническим кризом, потом, в январе 2021-го – с ковидом и после – на реабилитации.

Книги, книги, книги – они повсюду. Для пораженных ковидом легких – не самое лучшее соседство.

Но все-таки кусочек места удалось освободить от книг и установить велотренажер. Без него Платошкину, которому врачи настоятельно рекомендовали активные физические упражнения и многочасовые прогулки, запрещенные судом, возможно, и не удалось бы выжить.

В запертой квартире, где «гулять» можно только на балконе, крошечном и полностью застекленном, при ограниченном общении и связью с миром только при помощи городского телефона, гитара – то, что спасало Платошкина от одиночества и изоляции.

И – шахматы. Когда к находящемуся под домашним арестом Платошкину приезжал отец, они сражались за шахматной доской. Сейчас, когда месяцы изоляции позади, они с супругой вспоминают те «арестантские» турниры.

Первый завтрак после оглашения приговора. Наконец-то они вместе не только на заседаниях суда: Платошкину не разрешили оформить официальный брак с Анжеликой во время следствия, и женщина не могла посещать супруга во время домашнего ареста.