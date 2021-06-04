На Навального подали новый иск в суд о защите чести и достоинства

В Люблинский районный суд Москвы поступило новое исковое заявление о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному. Соответствующую информацию Sobesednik.ru обнаружил в базе Мосгорсуда.

Истцом указана некая Телитченко Г.И., ответчиком – Навальный А.А. Заявление было подано в пятницу, 4 июня. Его содержание пока остается неизвестным, как и данные об истце.

На сайте издания «Вечерняя Казань» Sobesednik.ru нашел профиль пользователя под именем Галина Ивановна Телитченко. В январе она прокомментировала новость о митингах сторонников Навального в Казани. Издание сообщало о массовых задержаниях журналистов в ходе несогласованной акции.

Телитченко ответила одному из пользователей, поддержавших протесты. «Для того чтобы ваши мозги простились ёршик должен быть в др.месте том которым ты думаешь», – написала она (орфография и пунктуация сохранены).

Данные о Телитченко есть на сайте о медицинских работниках – там указано, что она трудится терапевтом в многопрофильном центре. Стаж ее деятельности составляет больше 30 лет.

«Собеседник» обнаружил профиль Галины Телитченко в соцсети «ВКонтакте» – среди прочего, она указывает среди своих любимых шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». На сообщение журналиста Sobesednik.ru с просьбой прокомментировать причину иска к Навальному женщина не ответила.

Это не первый иск о защите чести и достоинства, который подается к Навальному. В декабре Люблинский районный суд частично удовлетворил иск предпринимателя Александра Удодова, ранее женатого на сестре премьера Михаила Мишустина. Недовольство бизнесмена вызвало расследование оппозиционера, посвященного его недвижимости. Ранее суды также неоднократно удовлетворяли заявления предпринимателя Евгения Пригожина.

Сам Навальный подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову и агентству ТАСС. В интервью, опубликованном 1 октября 2020 года, Песков заявил: «В целом, учитывая, что с больным (Алексеем Навальным) работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация». Слушания по иску назначены на 15 июня.