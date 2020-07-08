Зять Мишустина хочет взыскать с Навального 500 тысяч за расследования про премьера

В пресс-службе Люблинского суда Москвы сообщили, что в своем иске бизнесмен Александр Удодов требует от оппозиционного политика Алексея Навального 500 тысяч рублей и опровержения данных из опубликованного ранее расследования. Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, что иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан 6 июля.

Удодов был упомянут как минимум в двух расследованиях Навального, однако в первом из них, посвященном главным образом премьер-министру Михаилу Мишустину, он фигурировал как предполагаемый участник якобы коррупционных действий недавно назначенного председателя правительства.

Однако позднее в одном из своих интервью предприниматель сам признался, что был женат на сестре Мишустина Наталии. После этого Навальный выпустил второй ролик о предполагаемой покупке Удодовым в декабре 2009 года нескольких квартир в жилом комплексе на 20 Pine Street в Нью-Йорке, в которой оппозиционер усмотрел связь с «делом Магнитского».

К какому из роликов апеллирует в своем иске Удодов, не уточняется, что именно он требует опровергнуть, также пока неизвестно.