Зять Мишустина подал иск к Навальному, выпустившему ролик о семье премьера

Предприниматель Александр Удодов, женатый на сестре Михаила Мишустина, подал иск к оппозиционеру Алексею Навальному.

Соответствующая информация опубликована в картотеке суда. Уточняется, что заявление было подано 3 июля, другие подробности не приводятся.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Люблинского суда, речь идет о защите чести, достоинства и деловой репутации (статья 152 ГК РФ).

В феврале 2020 года Удодов рассказал в интервью «Известиям», что его супруга – родная сестра премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В январе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выпустил расследование на своем Youtube-канале о Мишустине и членах его семьи.