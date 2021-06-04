Навальный обещает не "звереть" и не вешать своих врагов, когда придет к власти

Оппозиционный политик Алексей Навальный в день своего 45-летия опубликовал очередной пост, в котором поблагодарил соратников за поздравления и поддержку, а также рассказал, что, хотя это и был непростой для него год, когда он чуть не умер, вернулся на Родину, был задержан на границе и подвергался «диким, абсурдным "судам", "Кремлевскому централу" и колонии, похожей на карикатурный концлагерь "Большого брата"», ему все же удалось не «озвереть» и продолжить смотреть на своих оппонентов без ненависти.

«Я очень не хотел озвереть. — пишет Навальный. —

Ну, сами понимаете, такого рода события весьма способствуют превращению человека в какое-то подобие затравленного волка. Ненавидящего всех, мечтающего о расстрелах и посадках врагов. Для того, чтобы уснуть, считаешь не овец, а тех, кого повесишь в первую неделю прихода к власти.

Эмоции такие мне понятны, и — честно скажу — боялся, что они станут большой частью меня. Ведь план был ровно обратный: немножко больше любить и понимать всех людей».

Он уверяет своих сторонников, что не превратился в «пацифиста» или «религиозного фанатика», однако верен своим взглядам на борьбу с коррупцией и приверженности справедливому судебному разбирательству над «злодеями». Тех людей, про которых он автоматически хочет мыслить: «Ох ты гад, я бы тебя придушил», — Навальный старается понять и «даже немного полюбить».

Политик пишет, что не «озвереть» ему помогают поддержка и письма сторонников, а когда он выйдет на волю, или, как выражается сам Навальный, когда «долетит [его] космический корабль», он обещает отпраздновать все пропущенные дни рождения.