Глава судебных приставов не оставляет надежду найти у Навального 29 млн

Руководитель Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заверил корреспондента «Интерфакса» на ПМЭФ, что ведомство не оставляет попыток взыскать с оппозиционного политика Алексея Навального 29 миллионов рублей, которые он должен выплатить по решению суда предпринимателю Евгению Пригожину.

«Насколько я знаю, у Навального лично, кроме единственного жилого помещения, ничего нет. А у нас по Гражданско-процессуальному кодексу обращение взыскания на единственное жилое помещение не производится. Будем дальше искать — денежные средства, имущество», — пояснил глава ФССП.

Приставы будут искать деньги Навального в течение трех лет. Какие-то средства уже изъяли, но сколько точно, Аристов не знает: «В течение этого времени все, что будет появляться у Навального, конечно, будет взыскиваться». К политику, заверил глава ведомства, применяются те же подходы, что и к остальным гражданам страны.

Также приставы ищут ту же сумму для взыскания по тому же иску с Фонда борьбы с коррупцией, который российские власти объявили «иностранным агентом» и пытаются признать экстремистской организацией.