Путин подписал закон о запрете участвовать в выборах сторонникам Навального

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, запрещающий участие в выборах любого уровня людям, которые любыми способами, включая комментарии в соцсетях, поддерживали экстремистские или террористические организации за несколько лет до того как они были запрещены на территории РФ. Учитывая, что сейчас структуры оппозиционного политика Алексея Навального как раз признают экстремистскими с подачи прокуратуры Москвы, этот документ в перспективе позволит отказать в регистрации любому неудобному власти кандидату, который помогал Навальному и его структурам, либо просто высказывался в их поддержку. Именно сегодня Навальному исполняется 45 лет.

Согласно действующему законодательству, закон будет действовать уже на выборах осенью, так как до сих пор президент ещё не объявил о начале избирательной кампании. Это значит, что сторонники Навального после вынесения положительного решения Мосгорсуда по делу об экстремизме (разбирательство идет в закрытом режиме) не смогут баллотироваться в органы муниципальной власти, в городские и региональные заксобрания, учатсвовать в выборах глав регионов и в Государственную думу.

Закон имеет обратную силу — для руководства организаций, объявленных экстремистскими, учитывается история в три года до её признания таковой, а для рядовых членов, для тех, кто поддерживал такие структуры финансово или словесно — год. Перечень того, что закон определяет как «поддержку», остается открытым.

Ряд юристов и экспертов, а также депутатов региональных и федерального парламентов уже выразили свою уверенность в том, что закон носит антиконституционный характер: противоречит 54 статье Конституции (обратная сила) и 32 статье Конституции (гарантия пассивного избирательного права). По оценкам команды Навального, если считать всех, кто финансировал их структуры, поражены в правах будут порядка 200 тысяч россиян, а если учитывать всех, кто поддерживал их деятельность в Сети, счет идет на миллионы граждан России.